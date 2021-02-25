1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ramazan paketi çeşitleri nelerdir?

Ramazan paketi çeşitleri nelerdir?
 25 Şubat 2021 12:09
+Aa- Yazdır
Ramazan paketi çeşitleri nelerdir?

Başta Türkiye olmak üzere Müslümanlığın yaygın olduğu tüm ülkelerde, yılın en önemli dönemlerinden birisi ramazan ayıdır. İslam ülkeleri dışında dünyanın hemen her yerinde heyecanla ve saygıyla karşılanan ramazan ayı her yıl, yılın farklı bir dönemine denk gelir. Hicri takvime göre hesaplandığı için güncel olarak kullanılan Miladi takvimdeki tarihleri değişkendir.

Ramazan ayının en dikkat çeken yanı ise yardımlaşmanın çok daha yaygın bir hale gelmesidir. Başta gıda olmak üzere pek çok konuda ihtiyaç sahiplerine destek sağlanır. Bu doğrultuda en çok tercih edilen yöntemlerden birisi ramazan paketi hediye etmektir. İhtiyaca ve içerisindeki ürünlerin miktarına göre değişen ramazan paketleri mevcuttur.

Klasik Ramazan Kolisi

Klasik ramazan kolileri, çoğunlukla bakliyat ürünleri içeren kolilerdir. Bu ürünler klasik ramazan kolilerinde minimum miktarda tutulur ve en temel ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. Genellikle küçük ailelere gönderilir. Ortalama 10 - 15 ürün içerir.

Büyük Boy Ramazan Kolisi

Büyük boy ramazan kolilerinde bakliyat ürünlerinin yanı sıra yağ, tuz, şeker gibi bazı temel gıda malzemeleri de bulunur. Ayrıca zaman zaman zeytin gibi kahvaltılık ürünler de içerebilir. 15 - 20 ürünlük bu koliler, ortalama ihtiyacı karşılamaya yöneliktir.

Mega Boy Ramazan Kolisi

Mega boy ramazan kolilerinde bakliyat, kahvaltılık ürünler ve temel yemek malzemeleri ile birlikte un, çay, şeker gibi ürünlere de yer verilir. Bu ramazan paketlerindeki ürünlerin paket miktarları da diğerlerine göre daha fazladır. Kalabalık ailelere ve uzun vadeli ihtiyaç karşılamaya yöneliktir. Ortalama 25 ürün içerir.

Diğer Ramazan Kolileri

Önceden hazırlanmış koliler yerine, içerisinde bulunacak ürünler ve miktarları özel olarak seçilebilen koliler de mevcuttur. Bu kolilere ayrıca temizlik ürünleri de eklenebilir.

Ramazan Paketinde Neler Bulunur?

Ramazan paketleri, ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyacı beslenmeye verilen bir destektir. Dolayısıyla çoğunlukla gıda ürünlerinden oluşur. İsteğe göre farklı ürünler eklenebiliyor olsa da ramazan paketlerinin temelini bakliyat ürünleri oluşturur. Buna ek olarak yemek yapabilmek adına gerekli olan birkaç malzeme de temel paketlerde yer alabilir. Ramazan paketinde bulunan ürünlerden bazıları şunlardır:

Makarna

Kuru fasulye

Pirinç ve bulgur

Yeşil ve kırmızı mercimek

Nohut

Barbunya

Arpa ya da tel şehriye

Şeker, tuz ve un

Ayçiçek yağı

Çay

Zeytin

Reçel

Kakaolu fındık kreması

Ramazan Paketi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ramazan paketi hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, paketin ihtiyacı karşılayabilecek olmasıdır. Paketin gönderileceği kişi ya da ailenin ihtiyacını, bütçe dahilinde optimum düzeyde karşılayabilecek paketler gönderilmelidir.

Bir başka önemli detay da ramazan paketinde yer alan ürünleri kalitesi ve tazeliğidir. Paketin içerisinde güvenilir markalardan ürünler olmasına ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir. Dolayısıyla Avansas gibi hem bütçeye uygun hem de güvenilir ramazan paketi satan noktaları tercih etmek en doğrusudur.

Her Bütçeye Uygun Ramazan Paketi Nereden Satın Alınır?

Ramazan paketi almak için internetteki alışveriş platformlarını tercih etmek, çoğu zaman daha ekonomiktir. Bu noktada Avansas, kampanyaları ve ekonomik fiyatlarıyla biraz daha öne çıkan bir alışveriş sitesidir. Güvenilirliği tescillenmiş olduğu için tercih edilebilir. Ayrıca ramazan kolisi seçeneklerinin çeşitli olması ve içeriklerinin zengin olması da önemli bir avantajdır.

Avansas'ta farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik klasik, büyük ve mega boy ramazan kolileri mevcuttur. Bu sayede hem her bütçeye hem de her ihtiyaca uygun bir ramazan kolisi sipariş edilebilir. Bunun yanında temel gıda malzemeleriyle birlikte temizlik ürünlerine de ramazan paketinde yer vermek isteyenler için ihtiyaç paketleri de vardır.
Advertorial
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Mayasante İzmir Dr. Osman Baş: Fransız askısı hakkında detaylar
23 Şubat 2021 13:33		 Doğru saç ekimi planlaması nasıl yapılır?
22 Şubat 2021 08:46
Bankalardan kamu çalışanlarına özel kredi kampanyaları
16 Şubat 2021 11:14		 Villa turizmi ile tatilde yeni bir dönem başlıyor
15 Şubat 2021 11:01
Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
15 Şubat 2021 00:00		 Halı ve kilim seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?
12 Şubat 2021 14:56
Ekonomik fiyata İnstagram Türk takipçi satın almak için
09 Şubat 2021 15:32		 Senetle mobilya alabilme fırsatı
01 Şubat 2021 11:32
Etiketinyarisi.com ile her gün sezon indirimi
22 Ocak 2021 23:50		 Kocaeli Spor haberleri son gelişmeler
19 Ocak 2021 19:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Boupendza, Hatayspor'da oynamak istedi, transferi olmadı13:56 - İcra müdür yardımcısının 'zimmet' soruşturmasında 4 gözaltı13:54 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi13:50 - Apartman yönetim toplantısı yapıldı, 10 kişinin testi pozitif çıktı13:44 - 5 bin uzlaştırmacı alımı için sınav Mayıs'ta13:38 - Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan, susma hakkını kullandı
13:36 - Paşinyan: Darbe girişimi engellendi13:28 - Bu ilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakların kapsamı genişletildi13:24 - Kripto para şikayetleri yüzde 8 bin 616 arttı13:21 - Yassıada mağdurlarının tazminat taleplerini görüşecek komisyona başvurular başladı13:19 - THY, günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'daki liderliğini devam ettirdi13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
12:59 - Bakan Selçuk: Riske girmeden peyderpey okullarımızı açacağız12:58 - Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi12:56 - Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım12:53 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası12:47 - Halk otobüsünün çarptığı çocuk ağır yaralandı
12:34 - Okul müdürü kazada hayatını kaybetti, 1'i öğretmen 2 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti
25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi
144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla
Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu
KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı
Bakan Selçuk: Riske girmeden peyderpey okullarımızı açacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kaktüs dikeni 1
ankara'da nerde ne yenir 5
Yakutksk 1
mutfağı sık ziyaret eden karıncalar 1
şamandra 1
avokado 1
Evde kalmış 7
mecnun'um leyla'mı gördüm 2
man of the hole 1
Tariz 1
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam