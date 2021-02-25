Ramazan paketi çeşitleri nelerdir?

Başta Türkiye olmak üzere Müslümanlığın yaygın olduğu tüm ülkelerde, yılın en önemli dönemlerinden birisi ramazan ayıdır. İslam ülkeleri dışında dünyanın hemen her yerinde heyecanla ve saygıyla karşılanan ramazan ayı her yıl, yılın farklı bir dönemine denk gelir. Hicri takvime göre hesaplandığı için güncel olarak kullanılan Miladi takvimdeki tarihleri değişkendir.

Ramazan ayının en dikkat çeken yanı ise yardımlaşmanın çok daha yaygın bir hale gelmesidir. Başta gıda olmak üzere pek çok konuda ihtiyaç sahiplerine destek sağlanır. Bu doğrultuda en çok tercih edilen yöntemlerden birisi ramazan paketi hediye etmektir. İhtiyaca ve içerisindeki ürünlerin miktarına göre değişen ramazan paketleri mevcuttur.

Klasik Ramazan Kolisi

Klasik ramazan kolileri, çoğunlukla bakliyat ürünleri içeren kolilerdir. Bu ürünler klasik ramazan kolilerinde minimum miktarda tutulur ve en temel ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. Genellikle küçük ailelere gönderilir. Ortalama 10 - 15 ürün içerir.

Büyük Boy Ramazan Kolisi

Büyük boy ramazan kolilerinde bakliyat ürünlerinin yanı sıra yağ, tuz, şeker gibi bazı temel gıda malzemeleri de bulunur. Ayrıca zaman zaman zeytin gibi kahvaltılık ürünler de içerebilir. 15 - 20 ürünlük bu koliler, ortalama ihtiyacı karşılamaya yöneliktir.

Mega Boy Ramazan Kolisi

Mega boy ramazan kolilerinde bakliyat, kahvaltılık ürünler ve temel yemek malzemeleri ile birlikte un, çay, şeker gibi ürünlere de yer verilir. Bu ramazan paketlerindeki ürünlerin paket miktarları da diğerlerine göre daha fazladır. Kalabalık ailelere ve uzun vadeli ihtiyaç karşılamaya yöneliktir. Ortalama 25 ürün içerir.

Diğer Ramazan Kolileri

Önceden hazırlanmış koliler yerine, içerisinde bulunacak ürünler ve miktarları özel olarak seçilebilen koliler de mevcuttur. Bu kolilere ayrıca temizlik ürünleri de eklenebilir.

Ramazan Paketinde Neler Bulunur?

Ramazan paketleri, ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyacı beslenmeye verilen bir destektir. Dolayısıyla çoğunlukla gıda ürünlerinden oluşur. İsteğe göre farklı ürünler eklenebiliyor olsa da ramazan paketlerinin temelini bakliyat ürünleri oluşturur. Buna ek olarak yemek yapabilmek adına gerekli olan birkaç malzeme de temel paketlerde yer alabilir. Ramazan paketinde bulunan ürünlerden bazıları şunlardır:

Makarna

Kuru fasulye

Pirinç ve bulgur

Yeşil ve kırmızı mercimek

Nohut

Barbunya

Arpa ya da tel şehriye

Şeker, tuz ve un

Ayçiçek yağı

Çay

Zeytin

Reçel

Kakaolu fındık kreması

Ramazan Paketi Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ramazan paketi hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, paketin ihtiyacı karşılayabilecek olmasıdır. Paketin gönderileceği kişi ya da ailenin ihtiyacını, bütçe dahilinde optimum düzeyde karşılayabilecek paketler gönderilmelidir.

Bir başka önemli detay da ramazan paketinde yer alan ürünleri kalitesi ve tazeliğidir. Paketin içerisinde güvenilir markalardan ürünler olmasına ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir. Dolayısıyla Avansas gibi hem bütçeye uygun hem de güvenilir ramazan paketi satan noktaları tercih etmek en doğrusudur.

Her Bütçeye Uygun Ramazan Paketi Nereden Satın Alınır?

Ramazan paketi almak için internetteki alışveriş platformlarını tercih etmek, çoğu zaman daha ekonomiktir. Bu noktada Avansas, kampanyaları ve ekonomik fiyatlarıyla biraz daha öne çıkan bir alışveriş sitesidir. Güvenilirliği tescillenmiş olduğu için tercih edilebilir. Ayrıca ramazan kolisi seçeneklerinin çeşitli olması ve içeriklerinin zengin olması da önemli bir avantajdır.

Avansas'ta farklı ihtiyaçları karşılamaya yönelik klasik, büyük ve mega boy ramazan kolileri mevcuttur. Bu sayede hem her bütçeye hem de her ihtiyaca uygun bir ramazan kolisi sipariş edilebilir. Bunun yanında temel gıda malzemeleriyle birlikte temizlik ürünlerine de ramazan paketinde yer vermek isteyenler için ihtiyaç paketleri de vardır.