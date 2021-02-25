Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
Adana'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.
|25 Şubat 2021 12:22
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'ndeki evlerinde Mustafa (37) ve Muyesse Karslı'nın (32) 2 çocuğu, anne ve babasının kendilerine tepki vermemesi üzerine durumu yakınlarına bildirdi.
Eve giden yakınlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Soba kurulu yatak odasında cesetleri bulunan Mustafa ve Muyesse Karslı'nın karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan, susma hakkını kullandı
25 Şubat 2021 13:38
|Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım
25 Şubat 2021 12:56
|Halk otobüsünün çarptığı çocuk ağır yaralandı
25 Şubat 2021 12:47
|Okul müdürü kazada hayatını kaybetti, 1'i öğretmen 2 yaralı
25 Şubat 2021 12:34
|Ortaokul öğrencisine tokatlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
25 Şubat 2021 12:24
|CHP İlçe eski yöneticisine 'cinsel saldırı' suçundan 22 yıl hapsi istendi
25 Şubat 2021 12:11
|Emniyet Eski Müdürü'ne 'kasten öldürme' suçundan hapis cezası
25 Şubat 2021 12:02
|Sevdiği işi yapmak için avukatlık yerine çobanlığı tercih etti
25 Şubat 2021 11:45
|Otomobilin ağaca çarptığı kazada karı koca öldü, 4 çocuğu yaralandı
25 Şubat 2021 11:19
|Boğularak öldürülen Ayşe Nazlı'dan geriye dans ettiği görüntüler kaldı
25 Şubat 2021 08:36