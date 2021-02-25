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Adana'da karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti

Adana'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi.
 25 Şubat 2021 12:22
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Adana'da karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'ndeki evlerinde Mustafa (37) ve Muyesse Karslı'nın (32) 2 çocuğu, anne ve babasının kendilerine tepki vermemesi üzerine durumu yakınlarına bildirdi.

Eve giden yakınlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soba kurulu yatak odasında cesetleri bulunan Mustafa ve Muyesse Karslı'nın karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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