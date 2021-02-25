Ortaokul öğrencisine tokatlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

SÖZLEŞMELİ ECZACI ATAMA YETKİSİ KİME AİT? SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMA BİRLİĞİNİ SAĞLAMALI Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında 657 DMK 4/B maddesi uyarınca Eczacı pozisyonlarına çıkılan ilanlarda özellikle Üniversitelerin farklı uygulamaları bulunmaktadır. Bazı üniversiteler sınav yapmaktadır. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 inci maddesi ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin atama Usül ve Esaslarına İlişkin yönetmelik" kapsamında Eczacı pozisyonlarına yerleştirme yetkisi Sağlık Bakanlığına aittir.