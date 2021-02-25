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Okul müdürü kazada hayatını kaybetti, 1'i öğretmen 2 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu okul müdürü hayatını kaybetti, biri öğretmen iki kişi yaralandı.
 25 Şubat 2021 12:34
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Okul müdürü kazada hayatını kaybetti, 1'i öğretmen 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gökhan T'nin kullandığı 38 E 4691 plakalı otomobil, Aşık Seyrani Caddesi'nde Fadime D. idaresindeki 34 BZA 757 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra savrularak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, 38 E 4691 plakalı otomobilde bulunan ve Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü olan 45 yaşındaki Kadir Yağlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı okulda öğretmenlik yapan Gökhan T. ile yaralanan diğer sürücü, Develi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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