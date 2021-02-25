Halk otobüsünün çarptığı çocuk ağır yaralandı
|25 Şubat 2021 12:47
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Kaza, dün öğle saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Umut Ali G, Selçuklu Caddesi üzerinde arkadaşıyla oyun oynarken bir anda yolun karşısına geçmek istedi. Ancak yola inen Umut Ali'ye, Kızlay-Sıhhiye seferini yapan özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada savrulan Umut Ali, kanlar içinde yerde kaldı. Ağır yaralanan Umut Ali, haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Umut Ali'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, arkadaşı ile kaldırım üzerinde yürüyen Umut Ali'ye yola indiği sırada otobüsün çarpması ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu yer aldı. Ayrıca, Umut Ali'nin arkadaşının haber vermesiyle olay yerine gelen annesinin de yerde yatan oğlunu görmesiyle gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Kaza sonrası Umut Ali'ye ilk müdahaleyi yapan esnaf Sait Vural, "İki çocuk burada oyun oynuyordu. Daha sonra kaldırımdan bir adım aşağı attığı sırada otobüs çarptı. Biz esnaf olarak ilk müdahaleyi çocuğa yaptık. Ardından ambulans ve polise haber verdik" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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