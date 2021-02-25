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Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 25 Şubat 2021 12:58
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 12.48'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

VALİDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

Vali Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.48'de Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.
Memurlar.Net
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