Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|25 Şubat 2021 12:58
|+Aa- Yazdır
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 12.48'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
VALİDEN DEPREM AÇIKLAMASI
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.
Vali Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.48'de Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.
#DEPREM: Bingölün Karlıova ilçesinde saat 12.48de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.A F A D (@AFADBaskanlik) February 25, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İmam hatip öğrencileri 'Oku-Yorum' projesiyle kitap okumak için yarışacak
25 Şubat 2021 11:51
|Küçük Cemre hastalanan köpeğini sırtında veterinere götürdü
25 Şubat 2021 11:48
|Kovid-19'un da etkisiyle evlenme ve boşanmalar azaldı
25 Şubat 2021 11:39
|Disiplin takdiri aldıktan 7 ay sonra disiplinsizlik gerekçesiyle ordudan ihraç edildi
25 Şubat 2021 11:14
|İstifaya zorlanan Fatma öğretmen, maruz kaldığı hakaretleri unutamıyor
25 Şubat 2021 11:06
|Kendisine şaka yapan kuzenini televizyonla kovaladı
25 Şubat 2021 10:49
|Prof. Dr. Tekin: Maske, o tarihe kadar hayatımızda olacak
25 Şubat 2021 10:45
|Yapılandırmanın ilk taksidi için son 3 gün
25 Şubat 2021 09:56
|Mersin'de iki mevsim aynı anda yaşanıyor
25 Şubat 2021 09:54
|Doğu Anadolu'da 4 il için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu
25 Şubat 2021 09:37