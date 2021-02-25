1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Riske girmeden peyderpey okullarımızı açacağız

Bakan Selçuk: "Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha meşakkatlidir, daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek yukarıya taşıyan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum"
 25 Şubat 2021 12:59
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okulları peyderpey açma noktasında kararlılıklarının devam ettiğini söyledi.

Bakan Selçuk, Edirne programı kapsamında Kırkpınar Spor Lisesinde düzenlenen Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, böyle güzel bir günde bir araya gelmekten, yeni okullar açmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

İnşaatı biten okulları öğretmenlerin, çocukların hizmetine sunduklarını dile getiren Selçuk, bugün de Edirne'de 6 okul, 156 tasarım beceri atölyesinin toplu açılışını yapacaklarını ifade etti.

Eğitimin sadece üzerinde kağıt kalemle durulan, ezberlenen içerikler olmadığını anlatan Selçuk, "Uygulamadır, atölyedir, tecrübedir, deneyimdir ve yaşantıdır. İşte bu 156 atölye özellikle öğrencilerin becerilerini geliştirerek, çocukların hayatını çok zenginleştirecektir. Öğrencilerin kişiliklerini geliştirme, meslekleri tanıma konusunda da çok büyük mesafe almasını sağlayacaktır. Açılan okul ve atölyelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Selçuk, Kırkpınar Spor Lisesi açılışının Edirne için çok özel bir anlamı olduğunu, güreşin kent için ne kadar önem taşıdığını bildiğini vurguladı.

Okulların sadece binalar, derslerin işlendiği yer olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okul bir hayat sahnesidir. Yaşam alanıdır. Çocukların sosyalleşmesinde şahsiyetlerinin gelişmesinde etkisi asla yadsınamaz. Bu çerçevede sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararlılığımız devam ediyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha meşakkatlidir, daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek yukarıya taşıyan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum."

Bakan Selçuk, hayırseverlere yaptırdıkları okullar nedeniyle teşekkür ederek, bu okulların kendilerine farklı bir enerji verdiğini, millet olarak beraber hareket etmenin zevkini yaşadıklarını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, salgının gündelik hayatta birçok alışkanlığı değiştirdiğini kaydetti.

Edirne'nin eğitim açısından da şanslı bir şehir olduğunu belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Çünkü derslik başına düşen öğrenci sayımız, derslik sayımız, öğrenci başına düşen öğretmen sayılarımızı karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin çok ötesine geldiğimizi, devletimizin, hükümetimizin sağlamış olduğu imkanlarla çok rahatlıkla ve memnuniyetle söyleyebilirim. Sayın Bakanım, 2023 vizyonu çalışmanızla beraber biz de Edirne'mizde 2023 İl Vizyon çalışmamızı yaptık. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki 2023 İl Vizyon çalışmasını yapan bizim İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmuştur."

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, eğitim kurumlarının toplu açılışını yaptı.

- Okul ziyareti

Bakan Selçuk, merkeze bağlı Tayakadın köyündeki Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulunu da ziyaret etti.

Sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Selçuk, okul bahçesinde çocukların oynadığı oyunu izledi.

Edirnespor Başkanı Savaş Üner tarafından kendisine hediye edilen takım forması ve atkıyı alan Selçuk, okul çıkışında vatandaşlarla selamlaştı.

Köyde bir vatandaşın, "Köyümüze yakışır okul istiyoruz " şeklindeki talebine Selçuk, "İnşallah o da olur, eğitim çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli, merak etmeyin onu da oturur, çalışırız." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret ederek kente yapılan eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
MEB'den mesleki eğitimde Ar-Ge merkezlerine 23 milyon lira proje desteği
25 Şubat 2021 11:16		 Bakan Selçuk: EBA'ya girişte dünya birincisi olduk
24 Şubat 2021 13:34
Bakan Ziya Selçuk'un döneminde MEB 38 yeni projeyi hayata geçirdi
24 Şubat 2021 10:00		 Bakan Selçuk: Okul sadece sınıfta ders yapılan mekan değil
23 Şubat 2021 16:32
Bakan Selçuk: Çok önemli iki haftanın ortasındayız
23 Şubat 2021 13:56		 MEB'den atanan 500 engelli öğretmen için sağlık raporu açıklaması
22 Şubat 2021 14:55
MEB, Url kısaltma servisini hizmete açtı
20 Şubat 2021 17:00		 Mesleki Eğitim'de 2. dönem çerçeve programları yayımlandı
20 Şubat 2021 15:43
MEB, yurt dışındaki Türk çocuklar için 'Seyyah' isimli oyun hazırladı
20 Şubat 2021 15:08		 MEB, mesleki eğitimde dijital görsel içerik geliştirme Ar-Ge merkezi kurdu
20 Şubat 2021 10:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:03 - Sözleşmeli eczacı atama yetkisi kime ait? Sağlık Bakanlığı uygulama birliğini sağlamalı13:59 - Boupendza, Hatayspor'da oynamak istedi, transferi olmadı13:56 - İcra müdür yardımcısının 'zimmet' soruşturmasında 4 gözaltı13:54 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi13:50 - Apartman yönetim toplantısı yapıldı, 10 kişinin testi pozitif çıktı13:44 - 5 bin uzlaştırmacı alımı için sınav Mayıs'ta
13:38 - Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan, susma hakkını kullandı13:36 - Paşinyan: Darbe girişimi engellendi13:28 - Bu ilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakların kapsamı genişletildi13:24 - Kripto para şikayetleri yüzde 8 bin 616 arttı13:21 - Yassıada mağdurlarının tazminat taleplerini görüşecek komisyona başvurular başladı13:19 - THY, günlük ortalama 603 uçuşla Avrupa'daki liderliğini devam ettirdi
13:11 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi12:59 - Bakan Selçuk: Riske girmeden peyderpey okullarımızı açacağız12:58 - Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi12:56 - Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım12:53 - Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası
12:47 - Halk otobüsünün çarptığı çocuk ağır yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti
25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi
144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla
Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu
KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı
Bakan Selçuk: Riske girmeden peyderpey okullarımızı açacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Evde kalmış 7
filtre kahve 1
kağıt kesiği 4
Meydan okuma meydanı 1
yozgat 1
d vitamini eksikliği 4
Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela 1
mecnun'um leyla'mı gördüm 2
sözlükte çok puan kazanma hırsı 1
Covid-19 Plus 3
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam