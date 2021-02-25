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Kripto para şikayetleri yüzde 8 bin 616 arttı

2020 Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikayet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin 500'lere kadar yükseldiği görülüyor
 25 Şubat 2021 13:24
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Kripto para şikayetleri yüzde 8 bin 616 arttı

2021 yılında kripto parayla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar'ın verilerine göre, bu konudaki şikayetlerin artış oranı Şubat 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 bin 616'ya ulaştı.

Şikayetvar'dan yapılan açıklamaya göre, son yılların en çok konuşulan yatırım araçlarından olan kripto paralara ilgi 2021'de zirve yaptı. Özellikle Bitcoin'e yapılan yatırımlar ve televizyonda çıkan haberler tüketicilerin kripto paralardan daha da haberdar olmalarına olanak sağladı. Bir gün önce zirve yapıp ardından yüzde 15'lik düşüşler görülen bu yatırım aracıyla ilgili şikayetlerde de adeta patlama yaşandı.

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar, son günlerin en çok konuşulan konularının başında gelen kripto para borsasını ve dijital paraları inceleyerek en çok şikayet edilen konuları bir araya getirdi.

- 2021'de 9 binin üzerinde şikayet geldi

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16 ile dünyada 4'ncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alan Türkiye'de konuyla ilgili şikayet artışı da zirve yaptı. Bu durum Şikayetvar verilerine de yansıdı. Şikayetvar verilerine göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2018'de 2 bin 40, 2019'da 734, 2020'de 7 bin 425 şikayet geldi. Bu yatırım aracıyla ilgili 2019-2020 verilerini karşılaştıran Şikayetvar'a göre, kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili şikayet artış oranı yüzde 912 oldu. Kripto paralarla ilgili 2020'de en çok şikayet edilen ay nisan olurken, 2021'in ikinci ve beşinci haftasında şikayetler zirve yaptı.

- Haftalık ortalama şikayet sayısı 1.056

2021 Şubat ayıyla 2020'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında kripto parayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 8 bin 616'ya yükseldi. Şikayetvar verilerine göre bu yatırım aracına dair geçen yıl, haftada ortalama 139 şikayet gelirken, 2021'de haftalık ortalama şikayet sayısı 1.056'lara ulaştı. 2020 Şubat ayı verileriyle 2021 Şubat verileri karşılaştırıldığındaysa sektöre olan ilginin artışı ve artan şikayet sayısının yükselişi dikkati çekiyor. 2020 Şubat ayında kripto parayla ilgili toplam 109 şikayet gelirken, 2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin 500'lere kadar yükseldiği görülüyor.

Verilere göre kripto paralar en çok, "Kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya firmaların engel olması, transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi, üye temsilcilerinin yatırım yapana kadar fazla ilgili davranıp zarara uğrayınca cevap vermemesi, hesap kapatma işleminin yapılamaması, sisteme giriş yapılamaması, ve hesabın firma tarafından sıfırlanması" gibi konulardan şikayetler yazıldı.

Şikayetlerden birinde bir kullanıcı aynı gün yaptığı alış-satış işlemlerinden yüksek komisyon ücretleri alındığını söyledi. Kullanıcı şikayetini, "Kafasına göre farklı farklı kesintiler yapılmış." sözleriyle dile getirdi. Başka bir kullanıcı kripto parasını başka hesaba aktarırken sorun yaşadığını belirterek destek ekibinin yokluğundan şikayet etti.

- Para çekmedeki gecikme insanı korkutuyor

Bir kullanıcı, şikayet mesajında para çekimi için telefona onay gelmediğini ve sorunla ilgili yazdığı maillere cevap verilmediğini belirtti. Kripto para alım satımında sorun yaşayan bir başka kullanıcı ise, "Para yatırırken maksimum 2 dakikada işlem gerçekleşirken para çekmede böyle problem olmamalı. Hem güven sarsıyor hem insan korkuyor." ifadelerini kullandı.

Borsa yükseldiğinde sistemin kapatıldığını belirten bir kullanıcı, "Borsanın yükseldiği anda sistemlerini kapatıp işlem yapılmasını izin vermeyen firma beni çok büyük zarara uğrattı. Lütfen artık biri bunlara bir 'dur' desin. Ben ve benim gibi birçok insan mağdur olduk!" şikayetinde bulundu. Diğer kullanıcılar da kripto para piyasası yükseldiğinde sistemin kapatılmasından şikayet etti.

- 10 bin dolarlık yatırımım görünmüyor

Bir kullanıcı hesabında bulunan 10 bin dolarlık kripto parasının artık gözükmediğinden şikayet ederken, bir diğer kullanıcı ise alım satımlardaki olağandışılıklara dikkati çekerek, "Kripto para alım satımı yapıyorum. Kaç defa denedim ve gözlemledim. Ben kripto parayı almadan önce hızlı hızlı artıyor, ama ne tesadüftür ki her alımdan sonra bu yükselmeler duruyor ya da hızlıca düşüyor. Bunun tesadüf olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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