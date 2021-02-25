Bu ilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakların kapsamı genişletildi

Afyonkarahisar Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanarak korona virüs ile ilgili bir takım kararlar aldı. Hıfzıssıhha kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi ile kent genelinde 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek olması nedeniyle önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasından yurtlarda kalan öğrencilerin ve velilerin güzergahları doğrultusunda yasaktan muaf tutulmasına karar verildi.