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İcra müdür yardımcısının 'zimmet' soruşturmasında 4 gözaltı

Eskişehir'de icra dairesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan kişinin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturmada 4 şüpheli daha gözaltına alındı.
 25 Şubat 2021 15:00
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İcra müdür yardımcısının 'zimmet' soruşturmasında 4 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kentteki icra dairesinde görev yapan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen şüpheli E.K'yle bağlantılı olduğu ileri sürülen 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltı sayısının 5'e yükseldiği soruşturmada zanlıların sorgusu sürüyor.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen uzmanların da icra dairesinde son dönemde yapılan satış işlemleriyle ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Dün düzenlenen operasyonda E.K. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı
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