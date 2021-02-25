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Boupendza, Hatayspor'da oynamak istedi, transferi olmadı

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın Krasnodar'a transferinin futbolcunun Hatayspor'da oynamak istemesi dolayısıyla gerçekleşmediğini açıkladı.
 25 Şubat 2021 13:59
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Boupendza, Hatayspor'da oynamak istedi, transferi olmadı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, forvet oyuncuları Aaron Boupendza'nın Rusya'nın Krasnodar takımına transfer sürecinin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

Vardı, gazetecilere, iki gündür Hatayspor ve Krasnodar yöneticilerinin Süper Lig'in en golcüsü Boupendza'nın transferi için görüştüklerini belirtti.

Transfer çalışmaları neticesinde 8,5 milyon avroya anlaşma sağlandığını aktaran Vardı, "Oyuncumuz, son görüşmemizde Hatayspor'da oynamaya devam etmek istediğini beyan edince Atakaş Hatayspor ve Krasnodar yetkilileri bu tercihi saygıyla karşıladı ve transfer noktalandı. Krasnodar yetkililerine de bu anlayışlarından dolayı teşekkür ettik. Aaron Boupendza dolayısıyla kulübümüzde kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Rahmi Vardı, Hatayspor'un emin ellerde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir yöneticimiz ve onursal başkanımız, taraftarımızı üzecek bir hareketin içinde olmadı. Sevindirici durum; Hatay'a gelmek istemeyen yabancı oyuncular artık Hatay'dan gitmek istemiyor. Hoşgörü bulaşıcı demiştik. Bu, yabancı futbolcularımıza da bulaştı. Hatay'dan ayrılmak istemiyorlar. Aaron Boupendza inşallah golleriyle bundan sonraki dönemlerde daha iyi paralarla Hatayspor'a ciddi kazanımlar elde ettirir."
Anadolu Ajansı
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