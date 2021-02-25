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13 yıl önce kaybolan meclis üyesine ilişkin davanın 4 sanığı tutuklandı

Kırşehir'de eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın yaklaşık 13 yıl önce kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan 7 sanıktan 4'ü, cinayete yönelik yeni ve kuvvetli delillere ulaşılması nedeniyle tutuklandı.
 25 Şubat 2021 14:30
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13 yıl önce kaybolan meclis üyesine ilişkin davanın 4 sanığı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 tutuksuz sanığın "kasten öldürme, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlamasıyla yargılandığı dosyada, cinayete yönelik yeni delillerin elde edilmesi için yaklaşık 6 ay önce 21 kişilik özel ekip kurdu.

Davada yargılanan 7 tutuksuz sanık başta olmak üzere o dönem Kırışık'ın son konuştuğu kişiler, yakınları, arkadaşları ve iş yaptığı kişileri sorgulayan ekip, 6 ay süren çalışmada, kayıp meclis üyesinin öldürüldüğüne yönelik kuvvetli delillere ulaştı.

Özel Ekip, Hasan Kırışık'ın kaybolmadan önceki son günlerinde görüştüğü kişilerden olan ve davada tutuksuz yargılanan R.A, M.K, G.K. ve F.K'yi farklı adreslere düzenledikleri operasyonda yakaladı.

Sanıklar, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- Olay

Kırşehir'de kereste işi yapan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclisi üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008'de kaybolmuş, soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın ifadesi doğrultusunda R.A, M.K, G.K. ve F.K. ile A.S, Ö.K, K.K. hakkında 2019 yılında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Devam eden davanın duruşması 1 Haziran'da görülecek.
Anadolu Ajansı
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