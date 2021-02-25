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Başhekimden 'aşılamam bitti, rahatım' diye düşünmeyin uyarısı

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Burhan Kurtuluş: "Mevcut bilgiler, aşılama olsa bile kişilerin Kovid-19'u alabileceği, hasta olabileceği ve bulaştırma riskinin olduğu yönünde. Dolayısıyla 'aşılamam bitti, aşı oldum, rahatım' diye asla düşünülmemeli. Aşılamadan önceki tedbirlere aynen devam edilmeli"
 25 Şubat 2021 14:24
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Başhekimden 'aşılamam bitti, rahatım' diye düşünmeyin uyarısı

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Burhan Kurtuluş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların da virüsü bulaştırabileceğini belirterek bu kişilere salgın tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde saat 13.30 itibarıyla 6 milyon 579 bin 39'u birinci doz, 1 milyon 395 bin 370'i ikinci doz olmak üzere, 7 milyon 974 bin 409 doz CoronaVac aşısı yapıldı.

Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde aşılamaya 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlandığını hatırlatarak, hastanelerindeki sağlık görevlilerinin birinci ve ikinci doz Kovid-19 aşılarını tamamladıklarını belirtti.

Hastanelerine gelen vatandaşlara da bugüne kadar yaklaşık 10 bin doz Kovid-19 aşısı uyguladıklarını söyleyen Kurtuluş, aşılama çalışmalarını hızla sürdürdüklerini kaydetti.

Kurtuluş, Kovid-19 aşısı olanların da virüsü taşıyabileceklerinin altını çizerek, "Mevcut bilgiler, aşılama olsa bile kişilerin Kovid-19'u alabileceği, hasta olabileceği ve bulaştırma riskinin olduğu yönünde. Dolayısıyla 'aşılamam bitti, aşı oldum, rahatım' diye asla düşünülmemeli. Aşılamadan önceki tedbirlere aynen devam edilmeli." dedi.

Aşılanmanın, Kovid-19'a karşı vücudun savunmasının daha güçlü yanıt vermesini sağladığını belirten Kurtuluş, bunun, hiçbir şekilde hastalık oluşmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Kurtuluş, salgınla mücadelede kişisel tedbirlerin önemine işaret ederek devletin aldığı kısıtlama kararlarının yanı sıra her vatandaşın maske, mesafe ve temizlik kurallarına istisnasız uyması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan en yüksek koruyuculuğun, Kovid-19 aşısının ikinci dozunun yapılmasından 10 gün sonra oluştuğunu anımsatan Kurtuluş, ilk dozu olanların virüsü almaları halinde hastalığı ağır geçirebileceği uyarısında bulundu.

- "Bu sadece devletin halledeceği bir iş değil"

Kurtuluş, marttan itibaren kademeli uygulanacak normalleşme sürecinde, vaka sayılarının artmaması için tedbirlere uyumunun daha da önem kazacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Normalleşme sürecinde tedbirler, illere göre gevşetilse de bireysel olarak maksimum seviyede tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu sadece devletin halledeceği bir iş değil. Bu tamamen bireylere kalmış bir iş. Devlet istediği tedbiri alır ama bireyler ona uymazsa hiçbir anlamı kalmaz. Bu tedbirlerin bizlerin hasta olmaması için alındığını unutmamamız gerekiyor."

Burhan Kurtuluş, normalleşme sürecinin illere göre dinamik şekilde yürütüleceğini hatırlatarak vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini belirtti.

Kurtuluş, vaka sayıları artarsa salgınla mücadele sürecinin uzayacağına ve kısıtlamaların tekrar getirileceğine dikkati çekti.
Anadolu Ajansı
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