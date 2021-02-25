Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti sattı, dolandırıldığını iddia etti
|25 Şubat 2021 14:36
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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bayi Süleyman Gezer, piyango talihlisi olduğunu söyleyerek kendisini dolandırmaya çalıştığını öne sürdüğü kişiden şikayetçi oldu.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Gezer, AA muhabirine, büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin büfesinden satın alındığını yılbaşı sabahı öğrendiğini, yeni yılın ikinci gününde bir kişinin kendisine mesaj attığını söyledi.
İsminin M.T. olduğunu belirten kişinin söz konusu bileti kendisinin aldığını iddia ettiğini dile getiren Gezer, "İkramiyenin kendisine çıktığını öne süren sözde talihli, bana hediye olarak 500 bin lira vereceğini söyleyerek EFT için gerekli 6 bin lira 410 lirayı göndermemi istedi. Bunu bana yollayacağı paradan kesmesini söyledim. 'Süleyman öyle olmaz, önce senin EFT yapman lazım.' dedi. Çevremdekiler uyarınca ben de dolandırıcı olduğunu anladım." diye konuştu.
Şüpheliyle yaptığı görüşmeler ve mesaj kayıtlarının elinde olduğunu, başkalarının canını yakmaması için suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Gezer, gerçek talihlinin ise henüz kendisine ulaşmadığını sözlerine ekledi.
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