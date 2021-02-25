Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğretmenlerin aşılama takvimi nasıl olacak? Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?' sorularını ve daha fazlasını canlı yayında yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Köy okullarındaki öğretmenlerimizden başlamak gibi bir planımız var. Sağlık Bakanlığı, öğretmenlerimizin de planlamasını yapıyor. Bu düzenlemenin bir parçası olarak da dün Çorum'da aşımızı olduk.

Aşılama çalışmasına özel okullardaki öğretmenlerimiz de dahil.

KÖY OKULLARINDAKİ DURUM

İstatistikleri günlük olarak topluyoruz, devam oranı yüzde 90'ın üzerinde. Köy okullarında öğrencilerimizin eğitim imkanlarının genişlemesi önemsediğimiz bir konu bu yüzden mutluyuz.

DERS SAATLERİ

Kademelere göre değişiyor. İlkokullara baktığımızda yönetimi okullara bıraktık. Fakat bizim bir de Bilim Kurulu'na göre de kurallarımız var sınıfların kaç kişi olacağına dair. Bütün bunların hepsi toplamsal değerlendirmeye tabi tutuluyor.

OKULLARDAKİ TEDBİRLER

Eğitim kurumlarında enfeksiyonu engelleme kılavuzu hazırladık, hangi önlemlerin alınmasına dair şartlar var. Bunu yöneticiler için ayrı veliler için ayrı öğrenciler için ayrı kılavuz oluşturuldu. Kimin nasıl tedbir alacağı kimin neye dikkat edeceğinin açıklaması var. Ekiplerimiz okulların öz değerlendirmesi yapıp, okula şunlarınız eksik diye bildirim yapıyor ve eksikler tamamlandıktan sonra temizlik belgesini alıyor.

8 VE 12. SINIFLARDA MÜFREDAT NASIL OLACAK?

Hafta sonu tamamen 8 ve 12. sınıflar için özel kanallarımız var. Öğretmenlerimiz sınav için ders veriyor ayrıca hafta içi kendi öğretmenler aynı dersi veriyor. Yine ayrıca başka öğretmen aynı dersi hafta içi anlatıyor. Kütüphanemizden de eğitim alabiliyor bir de telefonla arayıp çözemedikleri konular hakkında öğretmenlerden destek alabilirler 6 Haziran'a kadar.

YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Liseli öğrencilerimizin sınavları, önümüzdeki ay Mart ayı sonuna kadar da illerin risk değerlendirmesine bakarak karar verilecek.

SINAVLARIN ERTELENMESİ

Bizim sınavda sorumlu tuttuğumuz yer 1 Kasım'a kadar olan süre. Zaten az konu var. Biz eğer hiç sınav yapmazsak sürekli olarak bir birikim olacak. Bizim bazı değerlendirmeye dair ihtiyacımız var. Tamamlama destekleme çalışmalarını üretmek için değerlendirmeye ihtiyaç var.

SINAV İÇİN SEYAHATE GEREK YOK

Bizim bir ulusal destekleme programımız hazırlanıyor. Türkiye 3 kanal kurabilen ve her yayını 3 kez tekrar eden bir altyapı kurabilmiş birkaç ülkeden biri. Erişimi az olan öğrencilerimize tablet dağıttık EBA destek noktalarımız var. 25 bin sorunun olduğu mobil soru bankamız var internet olmadan da izleyebilirsiniz. Bütün bunlar destekleniyor. Öğrencimiz isterse yüz yüze görmek isterse ağustostan beri kapı açık. Şehir dışındaki bir öğrenci kendi okul türünden herhangi bir okula gidip sınava girebilir.

YAZIN YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Her türlü eğitim platformumuz açık olacak.

TÜM SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEK Mİ?

15 günde bir değerlendirme yapıyoruz. Bunun uygun olup olmadığı eğitimsel olarak değerlendirilecek.

ÖĞRENCİLERE TABLET DAĞITIMI NE AŞAMADA?

Hayırseverler, belediyeler çok sayıda tablet bağışında bulunuyor. Salgın döneminde 657 bin tabletin büyük kısmı dağıtıldı.

UZAKTAN EĞİTİMİN KATKILARI NASIL OLDU?

Umudu kaybetmemek lazım. O çocuğun geleceğinin vebali bizde. Bu iyimserliğim doluyu da görelim boşu da görelim. Bakanlık bin iş yaptı hepsi kötü olur mu ya da hepsi iyi olur mu? 128 bin öğretmenimiz dijital becerilerin tamamını kazanarak dijital sertifika aldı. Ben hiç bu kadar öğretmen adanmışlığını görmedim. Çocuğu çaresiz veliyi kimsesiz bırakmamak neymiş onu gördüm. Çocuklar yeni durumlarda nasıl davranır veliler bu konuda inanılmaz yetkinlik kazandı.