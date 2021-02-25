Bakan Selçuk: Adaylar, daha fazla öğretmen atama talebinde haklı
|25 Şubat 2021 15:49
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Öğretmenlerin aşılama takvimi nasıl olacak? Tüm sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?' sorularını ve daha fazlasını canlı yayında yanıtladı.
Öğretmen atamaları
Bakan Selçuk, öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var, ev kuracaklar, aile kuracaklar evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkanlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunu daha da yükselmesi yönünde"
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