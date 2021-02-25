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'Dur' ihtarına uymadı, durdurmaya çalışan polise çarparak yaraladı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarptı. Polatlı ilçesindeki olay güvenlik kamerasına yansıdı.
|25 Şubat 2021 14:59
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Eskişehir yolunda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan otomobilin sürücüsü, ilçe girişindeki kavşakta durdurulmaya çalışıldı.
Ekiplerin uyarısına uymayarak kaçan sürücü, kendisini durdurmak için yola çıkan polis memuru S.E'ye aracıyla çarparak havaya savurdu.
Düştüğü yerden kalkan polis memuru, arkadaşları tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücünün kaçarken polis memuru S.E'ye çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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