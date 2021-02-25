87 yaşındaki Şahinde nine, ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi
Ordu'nun Korgan ilçesinde 87 yaşındaki Şahinde Kubatoğlu, Mehmetçik için 20 çift çorap ördü.
|25 Şubat 2021 15:03
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Çitlice Mahallesi'nde ikamet eden Kubatoğlu, bir süre önce Mehmetçik için çorap örmeye başladı.
Kendi imkanlarıyla malzemeleri temin eden Kubatoğlu, tamamladığı çorapları Tunceli Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçiklere hediye etti.
Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı yetkili personel tarafından teslim alınan çoraplar, Tunceli'ye gönderildi.
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