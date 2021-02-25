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Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 568 milyon dolar azalarak 94 milyar 48 milyon dolara geriledi.
 25 Şubat 2021 15:07
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Merkez Bankası rezervleri geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 19 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 144 milyon dolar artışla 53 milyar 864 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Şubat'ta 53 milyar 720 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 712 milyon dolar azalarak 41 milyar 896 milyon dolardan 40 milyar 184 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 568 milyon dolar azalarak 95 milyar 616 milyon dolardan 94 milyar 48 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.169 53.367 95.536
05.02.202141.153 54.366 95.519
12.02.202141.89653.72095.616
19.02.202140.18453.86494.048
Anadolu Ajansı
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