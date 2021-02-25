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Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserler Bakan Çavuşoğu'na teslim edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "2015'te Macaristan'da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserlerin tarafıma teslim edilmesinden dolayı da çok teşekkür ediyorum"
 25 Şubat 2021 15:28
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Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserler Bakan Çavuşoğu'na teslim edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'la güvene dayalı ilişkileri her alanda geliştirdiklerini belirterek "2015'te Macaristan'da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserlerin tarafıma teslim edilmesinden dolayı da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Macaristan'da, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dost, müttefik ve stratejik ortak Macaristan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Tuna Nehri'nin incisi Budapeşte'de bir kez daha bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, "2015'te Macaristan'da ele geçirilen Anadolu kökenli tarihi eserlerin tarafıma teslim edilmesinden dolayı da çok teşekkür ediyorum ve bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet için Macar yetkililere bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Türkiye'de büyük bir memnuniyetle karşılandığını da bir kere daha söylemek istiyorum." dedi.

Bu ülkeye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından da kabul edileceğini belirten Çavuşoğlu, "Macaristan bizim en önemli ortaklarımızdan biri. Güvene dayalı ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, iki ülkenin bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Toplantısı'nın yaz ortasına doğru Türkiye'de düzenleneceği bilgisini paylaşarak bugünkü görüşmelerde de bu toplantının hazırlıklarının yapıldığını kaydetti.

Bu yıl haziranda Antalya Diplomasi Forumu'nun ilk toplantısını gerçekleştireceklerini de bildiren Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ve mevkidaşı Szijjarto'yu burada görmekten mutluluk duyacağını dile getirdi.

- "Türk firmaları Macaristan'da daha fazla yatırım yapmak istiyor"

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında turizmden, yatırım ve enerjiye kadar farklı alanlarda önemli adımlar attıklarına işaret ederek "Türk firmaları da Macaristan'da daha fazla yatırım yapmak ve projeler üstlenmek istiyor. Verilen destek için de keza teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de iki ülkenin çok önemli, örnek dayanışma sergilediğinin altını çizen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Pandeminin başında ihtiyaç duyduğumuz ilaçları üretmek için yine ihtiyaç duyduğumuz bazı kimyasalları Macaristan'dan ithal etmek istedik ve Macaristan Türkiye'ye pozitif ayrımcılık yaptı. Bunu Türk milleti olarak hiçbir zaman unutmayacağız. Aynı şekilde, sona geldiğimiz Türk aşısının faz-3 denemeleri konusunda biz de iş birliği konusunda Macaristan'a öncelik vereceğiz. Umarım en kısa zamanda piyasaya çıkacak bu Türk aşısını da tabii ki öncelikle vatandaşlarımıza ve dostlarımıza ulaştırmak istiyoruz."

Çavuşoğlu, öte yandan, iki ülke liderleri ve hükümetlerinin vizyoner adımları sayesinde salgına rağmen Türkiye ve Macaristan ekonomilerinin fazla etkilenmediğini ve aradaki ticaret hacminde düşüş yaşanmadığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Türk bankalarının da Macaristan'a ilgi duyduğunu dile getirerek "Bir kamu bankası olan Vakıfbank Macaristan'da şubesini açacak." dedi.

- "Uluslararası alanda da iş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz"

Çavuşoğlu, Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile pozitif gündem yaratma çabalarına verdiği destek için teşekkür ederek, "21 Mayıs'ta Macaristan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Dönem Başkanlığını devralıyor. Macaristan'ın önceliklerini ve faaliyetlerini güçlü şekilde destekleyeceğiz, faaliyetlerine de katılacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Macaristan ile Afrika'da da iş birliğini geliştirdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Uluslararası alanda da hem iki devlet hem de özel sektörlerimiz olarak iş birliğimizi güçlendirmek için de çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 27-29 Nisan 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili düzenlenecek gayriresmi 5+1 toplantıya ilişkin, "(Toplantıya) Hem Türkiye hem de KKTC olarak katılacağız ve bu konulardaki görüşlerimizi açık ve samimi şekilde gündeme getireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı
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