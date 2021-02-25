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Ocak'ta yeşil olan harita, Şubat'ta kırmızıya döndü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ocak ayında yeşil olan korona virüsü yoğunluk haritası kırmızıya döndü.
 25 Şubat 2021 15:34
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Ocak'ta yeşil olan harita, Şubat'ta kırmızıya döndü

Türkiye'de oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında 6. sırada bulunan Tokat'ta, en çok vaka artışı Erbaa ilçesinde yer alıyor. "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması korona virüsü yoğunluk haritası yeşilden 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızıya dönüşmesi dikkat çekiyor. Mutant virüsün artış gösterdiği ilçede polis ekipleri denetimlerini sıklaştırıldı. İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ek kararlar gereği 10 gün süre ile düğün ve nikahlar ertelendi, spor salonları ve hayvan pazarları kapatıldı.

İlçe sakinlerinden Necati İşsever, vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Peygamber efendimizin hadisinde, 'nerede bir salgın varsa kendinizi oradan uzak tutunuz' diyor. Evet buna inanmak lazım, bunu bilmek lazım. Var mıdır? Vardır. Dünya ayakta. Onun için devletimizden de rabbim razı olsun. Devlet demek anne, baba demek, bir ana, baba ne kadar kötü olursa olsun çoluğunu çocuğunu aile efradının kötü olmasını istemez. İnşallah bu sıkıntılı günler gider de en yakın zamanda güzel günlere döneriz" dedi.

İlçe sakinlerinden Şükrü Öz ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu takdirde hayatın normale dönebileceğini, problemin insanların dikkatli olmamasından kaynaklandığını kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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