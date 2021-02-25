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Berberoğlu'nun fezleke ile ilgili ikinci itirazına da ret kararı

CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin yeniden düzenlenmesi talebinin reddedilmesine yaptığı ikinci itiraz, bir üst mahkeme tarafından reddedildi.
 25 Şubat 2021 16:14
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Berberoğlu'nun fezleke ile ilgili ikinci itirazına da ret kararı

Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali hükmü sonrası mahkemece yeniden yargılama kararı verilen CHP'li Enis Berberoğlu'nun avukatlarının, 3 ayrı suçtan hazırlanıp TBMM'ye gönderilen fezlekeye yaptığı ikinci itiraz, üst mahkemece reddedildi.

Berberoğlu'nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar'ın sunduğu itiraz dilekçesi, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilerek karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, Berberoğlu hakkında fezlekenin düzeltilmesi talebi konusunda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 11 Şubat 2021 tarihli ret kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, avukatların yerinde görülmeyen itirazlarının reddine hükmetti.

-Olayın geçmişi

Enis Berberoğlu'nun avukatları, daha önce yaptıkları itirazı reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yeni bir itiraz dilekçesi sunarak, talebin reddi durumunda dilekçelerinin, yeni değerlendirme için üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etmişti.

Dilekçeyi değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, daha önce verdiği ret kararında bir isabetsizlik bulunmadığını belirterek, yeni talebi de reddetmiş ve dilekçeyi üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Avukatlar, Berberoğlu'nun TCK'nın 329. maddesi (Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama) uyarınca 5 yıl 10 aylık hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, fezlekenin sadece bu suçtan yazılması gerektiğini iddia etmişti.

Bu talebi reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi de yargılamalar sırasında sanık hakkında uygulanan kanun maddelerinin yapılan değerlendirmelere göre (TCK) 328/1, 329/1 ve 330/1 olarak değişkenlik gösterdiğini belirterek, "Bu nedenle düzenlenen fezlekeye her 3 kanun maddesinin yazıldığı, yasama dokunulmazlığının sadece eylemler bakımından kaldırılabileceği ve suçun hukuki tasnifinin mahkemeye ait olduğunu" bildirmişti.

Anadolu Ajansı
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