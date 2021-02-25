'Şehit mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecek'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceklerini bildirdi.
|25 Şubat 2021 16:20
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Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kabirleri tahrip edenlerin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler."
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