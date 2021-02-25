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'Şehit mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecek'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şehit kabirlerinin de aralarında bulunduğu mezarları tahrip edenlerin hukuk önünde hesap vereceklerini bildirdi.
 25 Şubat 2021 16:20
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'Şehit mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecek'

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kabirleri tahrip edenlerin emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler."

Anadolu Ajansı
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