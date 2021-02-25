Belediye Başkanı: 3 memur rüşvet alıyordu, savcılığa bildirdik
|25 Şubat 2021 16:25
|+Aa- Yazdır
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, usulsüz yapıların rüşvet karşılığında görmezden gelindiği iddialarına ilişkin, "Konuşulanlardan ya da basında yazılanlardan Belediyenin kurumsal kimliğinin hedef alındığını görüyoruz." dedi.
Tokat, makamında gazetecilere, ilçede yürütülen soruşturma kapsamında 3 belediye çalışanının gözaltına alındığını hatırlattı.
Yaşanan süreçten bilgisi olduğuna değinen Tokat, konuyu savcılığa kendilerinin götürdüğünü savundu.
Olayın yaklaşık bir yıl önce meydana geldiğini, süreci takip ettiklerini anlatan Tokat, "Konuşulanlardan ya da basında yazılanlardan Belediyenin kurumsal kimliğinin hedef alındığını görüyoruz. Belediyeye yapılan operasyon gibi bir şey yok. Özellikle bizim savcılığa intikal ettirdiğimiz konu neticesiyle ortaya çıkmış bir takip var." diye konuştu.
Tokat, kendilerinin de gelişmelere istinaden gerekli iç ve idari soruşturmaları yapacaklarını dile getirdi.
Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim biriminde çalışan birkaç memurun usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldiği bilgisi üzerine çalışma başlatmış, toplanan delillerin ardından belediye çalışanları H.G, A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A, 24 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Muğla'da belediye çalışanları ile müteahhit rüşvetten gözaltına alındı
24 Şubat 2021 12:42
|Rüşvet operasyonunda doktor ve eczacılar dahil 18 tutuklama
24 Şubat 2021 09:56
|Kamu çalışanlarının da olduğu 11 kişiye 'rüşvet ve sahtecilikten' gözaltı
23 Şubat 2021 18:38
|Kredi Kooperatifi'nin yeni müdürü başkalarının adına 530 bin TL kredi çekmiş
23 Şubat 2021 10:48
|2 kamu görevlisi ve 1 muhtar rüşvetten gözaltına alındı
19 Şubat 2021 14:18
|Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 31'i sağlıkçı 46 kişiye gözaltı
19 Şubat 2021 08:26
|Şampuanı bile belediyeye ödettiler
18 Şubat 2021 07:15
|Zimmetine geçirdiği parayla bahis oynayan müdür yardımcısı tutuklandı
13 Şubat 2021 14:29
|3 ilde nitelikli zimmet ve dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı
12 Şubat 2021 08:03
|Belediye eski başkanı, rüşvet çarkını ifşa etti
10 Şubat 2021 10:09