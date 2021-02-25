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Darp edilen yüzde 90 engelli vatandaş olayında tutuklama kararı

Antalya'da evlerinin önünde park meselesi yüzünden çıkan kavgada, yüzde 90 engelli Mümün Kara'yı (57) dövüp, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50) ile çocukları Bekir ve Fatma Kara .'yı da darp ettiği iddia edilen zanlı Nurettin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi, şüphelilerden oğlu Ahmet Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
 25 Şubat 2021 16:42
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Darp edilen yüzde 90 engelli vatandaş olayında tutuklama kararı

Olay, 19 Şubat Cuma günü 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babası, annesi ve kız kardeşiyle birlikte akşam yemeği için babaannesine gitmek isteyen üniversitesi öğrencisi Bekir Kara (21), bir işletmeye gelen müşterinin aracını evin girişine park ettiğini gördü. Müşteriyi uyaran Kara, ardından işletme sahibi N.Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve iddiaya göre Nurettin.Y. ile oğlu Ahmet.Y., Mümün Kara (57), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50), ailenin çocukları Bekir (21) ve Fatma Kara'yı (20) darp etti. Durumu ağır olan Mümün Kara, ihbarla olay yerine çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çeşitli hastalıkları sebebiyle iç organlarından yüzde 90 engeli bulunan Kara'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şikayet üzerine iki şüpheli N.Y. ile oğlu A.Y., emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tedbirine karar verildi.

Tekrar gözaltına alındılar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Mümün Kara'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruması, tedavi gördüğü hastaneden bugün tarihli edinilen rapora göre yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin tespiti üzerine şüpheli Nurettin . Y. ile Ahmet. Y,. yeniden gözaltına alındı.

Baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bugün Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlı baba Nurettin Y., nitelikli yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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