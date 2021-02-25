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FETÖ soruşturması kapsamında aranan zanlı saklandığı evde yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı.
 25 Şubat 2021 16:54
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FETÖ soruşturması kapsamında aranan zanlı saklandığı evde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir FETÖ şüphelisinin saklandığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.K'yi saklandığı evde yakaladı.

Zanlının, Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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