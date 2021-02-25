FETÖ soruşturması kapsamında aranan zanlı saklandığı evde yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli saklandığı evde gözaltına alındı.
|25 Şubat 2021 16:54
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir FETÖ şüphelisinin saklandığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, C.K'yi saklandığı evde yakaladı.
Zanlının, Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arandığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Alparslan Kuytul'un yeğeni hakkında FETÖ yöneticiliğinden iddianame
25 Şubat 2021 18:22
|FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci'nin tahliye talebi reddedildi
25 Şubat 2021 17:14
|Kaçma hazırlığındaki eski tuğgeneralin de bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Şubat 2021 16:01
|FETÖ'nün 'Tahşiyecilere kumpas' kurduğu iddialarına ilişkin ikinci dava
25 Şubat 2021 15:46
|Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası
25 Şubat 2021 12:53
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Şubat 2021 11:55
|Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi
25 Şubat 2021 11:48
|FETÖ hükümlüsü 2 eski emniyet müdürü Trabzon'da yakalandı
25 Şubat 2021 11:17
|PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi
25 Şubat 2021 11:02
|15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarına zarar veren 5 DEAŞ'lı yakalandı
25 Şubat 2021 10:28