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Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçti

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna AK Parti kontenjanından İsmail Aydın üye olarak seçildi.
 25 Şubat 2021 17:05
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Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçti

TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bir üye seçimi gerçekleştirildi.

Gizli oylamayla yapılan seçimde, AK Parti kontenjanından İsmail Aydın kurulun yeni üyesi oldu.
Anadolu Ajansı
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