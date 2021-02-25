Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçti
TBMM Genel Kurulunda, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna AK Parti kontenjanından İsmail Aydın üye olarak seçildi.
|25 Şubat 2021 17:05
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