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FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci'nin tahliye talebi reddedildi

İzmir'de yakalanan ve FETÖ içinde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci'nin (81), 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, avukatının, müvekkilinin alzheimer hastalığı nedeniyle tahliyesini istediği Bekmezci'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 25 Şubat 2021 17:14
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FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci'nin tahliye talebi reddedildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün 'Karşıyaka Eyalet İmamı' Akif Sarı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Sarı, takip sırasında Bornova'da örgütün 'Çiğli Eyalet İmamı' Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Aylar süren takibin sonunda, 2020 yılı ocak ayında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Sarı ve Arslan ile birlikte aynı soruşturma kapsamında 2016 yılından itibaren hakkında arama kararı bulunan Yusuf Bekmezci de yakalanıp, gözaltına alındı. Bekmezci, 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yusuf Bekmezci hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' istenen Bekmezci'nin, örgüt içinde sözde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtildi. İddianamede, Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il- bölge- ülke imamlarının dahi üstünde, manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu da kaydedildi.

'NEDEN BURADAYIM BİLMİYORUM'

Yusuf Bekmezci'nin yargılamasına bugün İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Bekmezci ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen F.K., "Ben 2008 ile 2013 yılları arasında kolejde müdürlük yaptım. 2013 yılının kış aylarında il imamı olarak bildiğimiz bir kişi bize Fethullah Gülen'e yakın birinin geleceğini söyledi. Ben de kolejin konferans salonunu hazırladım. Yusuf Bekmezci oturumda konuştu. Fethullah Gülen ile olan anılarından bahsetti" dedi.

Sanık Yusuf Bekmezci ise daha önce yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini ve hakkındaki suçlamaları reddettiğini belirterek, "Neden burada olduğumu bilmiyorum" dedi. Sanık Bekmezci'nin avukatı da müvekkilinin alzheimer hastası olduğunu ifade ederek, tahliye talebinde bulundu. Hastalığı nedeniyle tahliye edilmemesi durumunda ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunacakları belirten sanık avukatı, mahkemenin hak ihlali yaptığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Bekmezci'nin tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatlarının taleplerinin reddine karar verip, duruşmayı erteledi.
DHA
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