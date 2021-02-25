Gram altın, dolar kurunun etkisiyle bu hafta yüzde 3,5 yükseldi

İnvesting.com'da yer alan analize göre, Parasal genişleme ve teşvik paketlerini fiyatlayan piyasalardaki olumlu hava ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile bozuldu. Ocak ayında %1 seviyesi üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün de %1,46'ya çıkarak son bir yılın zirvesini gördü ve faizlerdeki yükselişin hızlanması da hisse senedi ve altın fiyatlarında baskı oluşturuyor. Dün 1.783 dolar seviyesine gerileyen fiyat, günü 1.800 dolar üzerinde kapattı, ancak bugün satış devam etti ve fiyat son saatte %1,5 kayıpla 1.776 dolar seviyesine geriledi.

Geçen haftanın ardından bu hafta da düşüş yaşayan kıymetli metalin Şubat ayı içindeki kaybı %3,40 olurken sene başı itibarı ile kaybı %7'ye yaklaştı.

Ons altındaki baskıya karşın USD/TRY kurunun 7,25'e çıkması ile bu hafta yükselen gram altın bugün günlük bazda %0,40 düşüşle 413 TL'den işlem görüyor. Haftalık bazda %3,5 yükselen gram altın Şubat ayında yatırımcısına %4,5 kaybettirdi. Sene başı itibarıyla düşüş %9.

Ons altında Kasım'da ve bu ay içinde test edilen 1.766 dolar seviyesi destek olarak izlenirken gram altında ise yaşanacak geri çekilmelerde dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle 400 TL tabanının korunması bekleniyor.

Kaynak: İnvesting.com