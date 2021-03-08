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Emeklilik ikramiyesi hesabında doğum izni süreleri düşülür mü?

Ücretsiz izinde geçen sürelerin SGK'ya borçlanılması halinde emekli ikramiyesinde değerlendirilmesi mümkündür
 08 Mart 2021 10:05
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Emeklilik ikramiyesi hesabında doğum izni süreleri düşülür mü?

SORU: Merhaba; 30 yıl memur olarak çalıştım. Emekli olacağım 1 yıl ücretsiz doğum iznim var. Kıdem tazminatı hesabında bu 1 yıl düşülür mü? 30 yıl üzerinden mi yoksa 29 yıl üzerinden mi kıdem hesaplanır. Saygılarımla

CEVAP: Memurların emeklilik ikramiyeleri her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı olarak verilmektedir.

Ücretsiz izinli geçen süreler hiç çalışılmamış sürelerdir. Bu sürelerin hizmet olarak kabul edilmesi için kişilerin taleplerinin olması ve SGK'na borçlanılması gerekmektedir. Borçlanma yapılan bu süreler kişinin çalışılmış hizmet süresi olarak işlem görür.

Ayrıca, doğum nedeniyle kullanılmış olan ücretsiz izinler şayet 2016 yılından sonra ise borçlanma yapılsın veya yapılmasın memurların ek göstergeyi etkileyen, dolayısıyla aylık bağlamaya esas tutarların belirlenmesinde kullanılan kazanılmış hak aylık intibakını olumlu olarak etkiler.

Kısa açıklamalarımız bağlamında;

Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izinlerin fiili hizmet süresine katILabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alması, yani borçlanması gerekmektedir. Borçlanma yapılması halinde memurun emeklilik için gerekli hizmet süresine ekleme yapılır.

Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izinlerin memurun kazanılmış hak aylığı, yani ek göstergeyi olumlu etkileyen intibak işlemlerinde değerlendirilmesi ilk defa 10/02/2016 tarihinde geldiğinden, 2016 tarihinden sonra olması kaydıyla bu süreler kazanılmış hak aylık intibakında, dolayısıyla aylık bağlamaya esas tutarların tespit edilmesinde kullanılan derece ve kademe işleminde dikkate alınmaktadır. Bu sürelerin memurun kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilmesi için borçlanma yapması şartı da bulunmaz.

Sonuç bağlamında;

Memurlara ödenen bu tutarlar kıdem tazminatı olarak adlandırılmaz emekli ikramiyesi olarak adlandırılır ve kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesi ödenmesi sistemi tamamıyla farklıdır.

30 yıl çalışma süreniz içerisinde 1 yıl olarak kullandığınızı belirttiğiniz doğum nedeniyle olan ücretsiz izin süresini borçlanma yaparsanız ve bu borçlanma ile birlikte 30 tam yıl olması şartıyla bu süreye emekli ikramiyesi ödemesinin yapılacağını (29 yıl 11 ay 29 gün olursa sadece 29 tam hizmet yılına ödenir),

Şayet borçlanma yapmamış iseniz 1 yıllık ücretsiz izin süresi hariç kalan süre olarak belirttiğiniz 29 tam hizmet yılınıza karşılık emekli ikramiyesi ödemesinin yapılacağını ve ancak borçlanma yapmamış iseniz de 29 hizmet yılınız haricinde 1 yıllık ücretsiz izin süresinin de intibakınızda değerlendirilmiş olması gerektiğini,

Belirtebiliriz.

Memurlar.Net - Özel

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