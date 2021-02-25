Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan'daki darbe girişimi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz."
|25 Şubat 2021 17:52
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimini kınadı.
Kalın, Twitter hesabından, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanların, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
İbrahim Kalın, "Ermenistan'daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan'da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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