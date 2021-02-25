İş yerinde ölü bulunan veteriner hekimin testi pozitif çıktı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli veteriner hekim olduğu öğrenilen ve bir apartmanın zemin katında kuşçu dükkanı bulunan İlhan Tütüncü (59), iş yerinde yerde yatar halde ölü olarak bulundu. İş yerinde kuş beslediği öğrenilen İlhan Tütüncü'nün yakın zaman içinde de bypass ameliyatı olduğu öğrenildi. Olay yerine polis sevk edildi. İlhan Tütüncü'nün ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tütüncü'nün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından otopsi öncesi korona virüs testi yapılan İlhan Tütüncü'nün test sonucu pozitif çıktı. Tütüncü'nün cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.