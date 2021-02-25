Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
|25 Şubat 2021 18:12
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de toplandı. Kademeli normalleşme ve yerinde karar dönemi hazırlıkları, aşılama süreci kurulun gündem maddeleri arasında. Artan vaka sayılarıyla ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.
Bilim Kurulu'nda kısıtlamaları il bazında hangi kriterlere göre esnetebileceğinin ele alınması bekleniyor.
Kademeli normalleşmenin 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı. Bölgelerdeki son durum, vaka sayısı ve hangi kısıtlamaların kaldırılabileceği değerlendirilecek.
BEDAVA AŞI SATILDI İDDİASI
Bir diğer ana gündem maddesi ise aşı. Aşıların tedariki ile ilgili son durum da ayrıntılı olarak ele alınacak. Bakan Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ücretsiz gelen 1 milyon doz aşı için devlete fatura kesildi " iddiasına da yanıt verecek.
Bakan Koca'nın saat 19.00'da kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
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