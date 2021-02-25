Alparslan Kuytul'un yeğeni hakkında FETÖ yöneticiliğinden iddianame
|25 Şubat 2021 18:22
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası örgüte yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'da FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında Marmara bölge sorumlusu olduğu belirlenen N.K.'nın evine operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Evde yapılan aramalarda flaş bellek ve SD kartın ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, söz konusu dijital materyallerin uzman ekiplerce çözüldüğü ve içinde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer alan kişilerin bilgilerinin olduğu programın tespit edildiği bildirildi.
Örgütün mahrem sorumlularının bu programla kendilerine bağlı örgüt üyeleri hakkında sorgulama ve işlem yapabildiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Hakan Kuytul'un da söz konusu programı kullandığının, programa 791 kayıt ID'si ile veri girişi yapılan mahrem sorumlu olduğunun tespit edildiği anlatıldı. İddianamede, "Bahsi geçen program kapsamında elde edilen bilgilerde, Kuytul'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasında yer aldığının anlaşıldığı, dosya içindeki tanık beyanları ile şüphelinin örgütün jandarma yapılanmasında mahrem hizmetler sınıfında üst düzey sorumlu olarak yer aldığı belirlenmiştir" denildi.
Kuytul'un örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı vurgulanan iddianamede, "Askeri öğrenciler ve personelden sorumlu olduğu, örgüt içindeki sözde üst yöneticilerinden aldığı talimatlar doğrultusunda sorumlu oldukları askeri personel ile görüştüğü, onları takip ettiği, aldığı himmetleri bir üstündeki yöneticiye ilettiği ve onlarla toplantılar yaptığı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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