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Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde filyasyon ekibinde geçici araç şoförlüğü yapan şahıs uyuşturucu satışı yaparken yakalandı.
|25 Şubat 2021 18:30
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Marmaris Narkotik Suçlar Grup Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen G.H.G. isimli şüpheliyi takibe aldı.
Dosya savcılığından alınan arama kararı sonrası G.H.G isimli şahıs gece saatlerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Yapılan üst aramasında 3 parça halinde 50 Gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli G.H.G çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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