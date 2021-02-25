Tribün ve ring kurulan salonda horoz dövüştürürken yakalandılar
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ring ve tribünlerin bulunduğu salonda horoz dövüştürdüğü belirlenen 34 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 76 bin 24 lira para cezası verildi, salon sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
|25 Şubat 2021 18:45
|+Aa- Yazdır
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'ndeki bir iş yerinde horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Horoz dövüşü için tribün kurulduğu ve ringin bulunduğu salonda yapılan incelemede, numaralı dolaplar içinde bir bölümü yaralı halde 13 horoz tespit edildi.
Bahis ve para miktarlarının yazılı olduğu defterlerin de ele geçirildiği operasyonda, salondaki 34 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 76 bin 24 lira para cezası uygulandı.
İş yeri sahibi Y.G hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatılırken hayvanlar ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İş yerinde ölü bulunan veteriner hekimin testi pozitif çıktı
25 Şubat 2021 18:09
|Cemre'nin 'Pamuk' gibi yüreğini tüm Türkiye sevdi
25 Şubat 2021 17:59
|Kırmızı alarmın verildiği ilde, sağlık çalışanları sosyal mesafeyi hiçe saydı
25 Şubat 2021 17:55
|Yangına müdahale sırasında yaralandı, çalışmasına devam etti
25 Şubat 2021 17:00
|İstanbul'da 'elektrikli scooter' yönergesi ikinci kez reddedildi
25 Şubat 2021 16:36
|Ocak'ta yeşil olan harita, Şubat'ta kırmızıya döndü
25 Şubat 2021 15:34
|87 yaşındaki Şahinde nine, ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi
25 Şubat 2021 15:03
|Büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti sattı, dolandırıldığını iddia etti
25 Şubat 2021 14:36
|Apartman yönetim toplantısı yapıldı, 10 kişinin testi pozitif çıktı
25 Şubat 2021 13:50
|Adana'nın gizli cenneti: 'Nergis Adası'
24 Şubat 2021 22:39