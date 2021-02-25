Vaka sayıları açıklandı: 73 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 25 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1192 oldu, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 658 olarak açıklandı.

Test sayısı 32 milyon 811 bin 274'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1.192 oldu.