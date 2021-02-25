Vaka sayıları açıklandı: 73 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
|25 Şubat 2021 21:05
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 25 Şubat 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1192 oldu, 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 658 olarak açıklandı.
Test sayısı 32 milyon 811 bin 274'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1.192 oldu.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Suriyeliler tedbirlere uymuyor' haberine yönelik açıklama
25 Şubat 2021 21:46
|Kuraklıkla mücadele için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
25 Şubat 2021 21:30
|CHP'li belediyelere 'Faaliyet Raporu' eğitimi verilecek
25 Şubat 2021 20:49
|CHP ve İYİ Partili isimlerin iftiralarına Diyanetten yalanlama
25 Şubat 2021 20:27
|Bakan Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun aşı iddialarına cevap
25 Şubat 2021 19:53
|Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim yapıldı
25 Şubat 2021 19:13
|Erdoğan'a hediye edilen eseri 27 ayda hazırladı
25 Şubat 2021 19:10
|Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan'daki darbe girişimi açıklaması
25 Şubat 2021 17:52
|'Şehit mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecek'
25 Şubat 2021 16:20
|Berberoğlu'nun fezleke ile ilgili ikinci itirazına da ret kararı
25 Şubat 2021 16:14