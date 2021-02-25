Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim yapıldı
|25 Şubat 2021 19:13
|+Aa- Yazdır
İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde eski ve yeni il yürütme ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Halef selef başkanlar birbirine çiçek takdim etti. Yeni dönemin ilk il yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi. Tanışma niteliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından il yürütme kurulu da belli oldu. Buna göre Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni dönem il yürütme kurulu görev dağılımı şöyle;
1-İl Başkanı: Osman Nuri Kabaktepe
2-Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Adem Yıldırım
3-Teşkilatlanma Başkanı: İsmet Öztürk
4-Seçim İşleri Başkanı: Şengül Karslı
5-Tanıtım ve Medya Başkanı: Halime Kökçe
6-Dış İlişkiler Başkanı: Fahri Şahin
7-Sosyal Politikalar Başkanı: Sevim Sayım Madak
8-Yerel Yönetimler Başkanı: Melik Ejder Batur
9-Ekonomi İşleri Başkanı: Gıyasettin Gergin
10-Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Mehmet Emin Özkaya
11-İnsan Hakları Başkanı: Yıldız Konal Süslü
12-Mali ve İdari İşler Başkanı: Mahmut Gürcan
13-Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı: Cahit Altunay
14-Araştırma ve Geliştirme Başkanı: F. Zehra Şener
15-İl Sekreteri: Fatih Coşar
16-Kadın Kolları Başkanı: Rabia İlhan
17-Gençlik Kolları Başkanı: Osman Tomakin
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP ve İYİ Partili isimlerin iftiralarına Diyanetten yalanlama
25 Şubat 2021 20:27
|Bakan Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun aşı iddialarına cevap
25 Şubat 2021 19:53
|Erdoğan'a hediye edilen eseri 27 ayda hazırladı
25 Şubat 2021 19:10
|Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan'daki darbe girişimi açıklaması
25 Şubat 2021 17:52
|'Şehit mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecek'
25 Şubat 2021 16:20
|Berberoğlu'nun fezleke ile ilgili ikinci itirazına da ret kararı
25 Şubat 2021 16:14
|Bakan Selçuk: Kadınların güçlü olduğu yerde aileler de güçlü olacak
25 Şubat 2021 16:05
|CHP'nin milletvekili fezlekeleri ile ilgili tavrı ne olacak?
25 Şubat 2021 15:59
|Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserler Bakan Çavuşoğu'na teslim edildi
25 Şubat 2021 15:28
|Bakan Çavuşoğlu'dan Ermenistan'daki darbe girişimine kınama
25 Şubat 2021 14:07