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Türkiye modern statları ile parlıyor

Türkiye'de yapımı tamamlanan ve yenilenen 32 stadın toplam kapasitesi 1 milyona yaklaştı.
 25 Şubat 2021 19:33
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Türkiye modern statları ile parlıyor

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stadyumlarda kesintiye uğrayan futbol coşkusunu, yapımı tamamlanan ve yenilenen 32 modern statla yeniden başlatmaya hazır.

AA muhabirinin Gençlik ve Spor Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Türkiye'de yapımı tamamlanan ve yenilenen 32 stadın toplam kapasitesi 1 milyona yaklaştı.

Yapımına devam edilen Bayburt, Elazığ, Erzincan, İzmir Alsancak, Karaman, Manisa Turgutlu, Ordu, Sinop, Tokat Erbaa ve Yozgat ile proje ve ihale aşamasındaki Ankara, Bilecik, Niğde ve Şırnak Cizre stadyumlarının da hizmete girmesiyle yeni ve yenilenen statların seyirci kapasitesi, 1 milyonu geçecek.

İzmir Alsancak, Ordu, Sinop, Tokat Erbaa, Manisa Turgutlu, Erzincan ve Elazığ statlarının yapımı, 2021 yılında tamamlanacak.

Yapımı tamamlanan ve yenilenen 32 stat

Adana Stadyumu (33 bin), Afyon Stadyumu (15 bin), Alanya Stadyumu (10 bin), Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu (52 bin 652), Ankara Eryaman Stadyumu (22 bin 622), Antalya Stadyumu (33 bin), Batman Stadyumu (15 bin), Bursa Stadyumu (45 bin), Çorum Stadyumu (15 bin), Diyarbakır Stadyumu (33 bin), Erzurum Stadyumu (21 bin), Eskişehir Stadyumu (33 bin), Gaziantep Stadyumu (33 bin), Giresun Stadyumu (20 bin), Hatay Stadyumu (25 bin), İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu (70 bin), İzmir Atatürk Stadyumu (51 bin 295), İzmir Göztepe Stadyumu (20 bin), Kayseri Stadyumu (32 bin), Kocaeli Stadyumu (33 bin), Konya Stadyumu (42 bin), Malatya Stadyumu (25 bin), Manisa Akhisar Stadyumu (12 bin), Manisa Stadyumu (16 bin 500), Mersin Stadyumu (25 bin), Rize Stadyumu (15 bin), Sakarya Stadyumu (25 bin), Samsun Stadyumu (33 bin), Sivas Stadyumu (25 bin), Şanlıurfa Stadyumu (30 bin), Trabzon Stadyumu (41 bin), Vodafone Park Stadyumu (41 bin 903)

Yapımı devam eden statlar, seyirci kapasiteleri (toplam 122 bin 880) ve fiziki gerçekleşme oranları:

Bayburt Stadyumu - 6 bin - yüzde 30, Elazığ Stadyumu - 20 bin - yüzde 43, Erzincan Stadyumu - 15 bin - yüzde 82, İzmir Alsancak Stadyumu - 14 bin - yüzde 90, Karaman Stadyumu - 15 bin - yüzde 70, Manisa Turgutlu Stadyumu - 10 bin - yüzde 80, Ordu Stadyumu - 20 bin - yüzde 90, Sinop Stadyumu - 7 bin - yüzde 55, Tokat Erbaa Stadyumu - 8 bin - yüzde 50, Yozgat Stadyumu - 7 bin 800 - yeni başlandı

Proje ve ihale aşamasındaki statlar ve seyirci kapasiteleri (toplam 68 bin):

Ankara Stadyumu (45 bin), Bilecik Stadyumu (5 bin 500), Niğde Stadyumu (7 bin 500), Şırnak Cizre Stadyumu (10 bin)

Bakan Kasapoğlu: "Bir devrime imza attık"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son 19 yılda tesisleşme konusunda adeta bir devrime imza attık ve bu tesisler arasında stadyumlarımız da bulunuyor. Büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlarda stadyumlar inşa ettik." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu statların kalite ve modern görüntüleriyle dünyanın pek çok ülkesindeki stadyumlardan çok daha iyi olduğuna dikkati çekerek, "Stadyumlarımıza baktığımızda hem yenilik, hem inşaat kalitesi açısından çok çok ilerideyiz. Bu statlar, ülkemizin dört yanında 19 yıldan beri her geçen gün ileri gitme felsefesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tesislerle ilgili devrim ruhunu ülkemizin dört bir yanına yayan icraat anlayışıyla bu noktaya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Statların her hafta ya da iki haftada bir maç oynanan tesisler olarak değerlendirmemesi gerektiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Benim 'Yaşayan stadyumlar' olarak adlandırdığım bu stadyumlar, içinde bulunan diğer branşlara yönelik tesisleriyle, salonlarıyla, kafe ve restoranlarıyla, mağazalarıyla 7 gün 24 saat insanımıza hizmet veren kompleksler." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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