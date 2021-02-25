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Koronaya yenik düşen polis memuru defnedildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görev yapan ve korona virüse yenik düşen polis memuru Murat Güven, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
 25 Şubat 2021 19:41
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Koronaya yenik düşen polis memuru defnedildi

Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Murat Güven, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede korona virüs testi yaptıran polis memurunun test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine polis memuru Güven, hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 8 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Güven, korona virüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Güven, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Darıca Nenehatun Mezarlığına dualarla defnedildi. Cenazede pandemi önlemleri alındı. Güven'in cenazesine ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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