Koronaya yenik düşen polis memuru defnedildi

ÜNİVERSİTEDEN 'PERSONEL ALIMI' AÇIKLAMASI: LİYAKAT ESASLARINA GÖRE YAPILIYOR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: "Üniversitemizde akademik ve idari personel alımları yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde liyakat esasına göre yapılmış olup hukuka, ahlaki kurallara ve etik ilkelere aykırı bir durum söz konusu değildir"