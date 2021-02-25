1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

TUSAŞ bugün Türk mühendisler tarafından üretilen Atak helikopterlerinin Faz 2 modelini Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Bu arada yeni bir gelişme daha gerçekleşti ve TUSAŞ'ın insansız elektrikli taarruz helikopterinin ilk fotoğrafları paylaşıldı.
 25 Şubat 2021 20:23
+Aa- Yazdır
İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

TUSAŞ'ın yeni projesi insansız ve elektrikli taarruz helikopterine ait bazı fotoğraflar Twitter'da paylaşıldı. Servis edilen fotoğraflarda T629 kodlu otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor.

Atak 2'nin teslimat töreni gerçekleşti

İNSANSIZ VE ELEKTRİKLİ

T629 koduyla paylaşılan fotoğraflarda helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor. Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor. Prototip olduğu söylenen T629 helikopterinin önümüzdeki günlerde tanıtımının da yapılması bekleniyor.

DENİZ KUVVETLERİ İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

TUSAŞ'ın halihazırda yürüttüğü T629 Taarruz Helikopteri projesi ilk olarak geçtiğimiz yıl Haziran ayında ortaya çıkmıştı. Proje kapsamında insanlı ve insansız elektrikli yapıda iki modelin olacağı planlanıyor.

İnsansız ve elektrikli olan T629 Taarruz Helikoperi'nin özellikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacağı öngörülüyor.

ATAK FAZ 2 EMNİYET GÜÇLERİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk T129 Atak helikopteri törenle teslim edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kara Kuvvetleri ve jandarmada hizmet veren Atak helikopterini, Emniyet Genel Müdürlüğüne sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Teslimatı yapılan Atak Faz-2 helikopterinin lazer ve radar ikaz sistemleriyle donatıldığını ifade eden Kotil, "Sahada çok güzel performans gösterecek. Atak, yüksek irtifada performansı dünyanın en iyi helikopteridir. Motor gücü sıcaklık ve irtifadan dolayı zaafa düşmüyor. Dolayısıyla Türkiye ve yakın coğrafyada etkin bir hizmet veriyor." dedi.

Kotil, mart ayı içinde 2 Atak helikopterini daha Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini bildirdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Yerli silahlar Mehmetçiğin terörle mücadelesine güç veriyor
24 Şubat 2021 21:00		 Akıllı ulaşımda 'sınırları zorlayan projeler' TEKNOFEST'te yarışacak
24 Şubat 2021 16:16
Bakan Karaismailoğlu: Fiber uzunluk, dünyanın çevresini 10 kez dolaşacak noktada
24 Şubat 2021 14:41		 Yerli tüfekte seri üretime geçildi
23 Şubat 2021 23:01
Bakan Karaismailoğlu: 5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz
23 Şubat 2021 15:02		 Ercişli 2 kız öğrenci, insansız model uçak yaptı
23 Şubat 2021 12:51
Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı
22 Şubat 2021 23:26		 Salgın sürecinde sosyal ilişkiler akıllı telefonlarla sürdürüldü
22 Şubat 2021 19:27
WhatsApp'ın gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?
22 Şubat 2021 18:13		 TUSAŞ, uzay ekosisteminde bir ilki daha gerçekleştirdi
21 Şubat 2021 22:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:34 - 'Türkiye ekonomisi kendisini tamir edebilen bir ekonomidir'20:27 - CHP ve İYİ Partili isimlerin iftiralarına Diyanetten yalanlama20:23 - İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı19:53 - Bakan Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun aşı iddialarına cevap19:41 - Koronaya yenik düşen polis memuru defnedildi19:36 - Bakan Koca: Artık yerinde karar dönemine geçiyoruz
19:33 - Türkiye modern statları ile parlıyor19:27 - 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un cezası onandı19:21 - Terhisini alan asker memleketine giderken kazada can verdi!19:14 - Anzer balı 'coğrafi İşaret' tescili aldı19:13 - Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim yapıldı19:10 - Erdoğan'a hediye edilen eseri 27 ayda hazırladı
19:06 - Tunceli'de eylem ve etkinlikler 1 ay süreyle yasaklandı18:57 - Normalleşme öncesi dört ilden yeni yasak kararları18:54 - Sevdiği işi yapmak için avukatlık yerine çobanlığı tercih etti18:45 - Tribün ve ring kurulan salonda horoz dövüştürürken yakalandılar18:39 - 7 ilden yeni karantina haberleri geldi
18:37 - İstifaya zorlanan Fatma öğretmen, maruz kaldığı hakaretleri unutamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti
25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi
Canlı derste öğretmene saldırı... 3 araba dolusu insandan dayak yedik
144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
Normalleşme öncesi dört ilden yeni yasak kararları
Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla
Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tariz 1
bıyık altından gülmek 1
çay vereyim içersin 3
kağıt kesiği 4
donald gould 1
ölünün idam edilmesi 1
kurallar 4
içimize attıklarımız 4
antebellum 1
escadaria selaron 1
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam