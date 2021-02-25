İnsansız helikopterimiz T629 ilk kez görücüye çıktı

TUSAŞ'ın yeni projesi insansız ve elektrikli taarruz helikopterine ait bazı fotoğraflar Twitter'da paylaşıldı. Servis edilen fotoğraflarda T629 kodlu otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor.

Atak 2'nin teslimat töreni gerçekleşti

İNSANSIZ VE ELEKTRİKLİ

T629 koduyla paylaşılan fotoğraflarda helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor. Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor. Prototip olduğu söylenen T629 helikopterinin önümüzdeki günlerde tanıtımının da yapılması bekleniyor.

DENİZ KUVVETLERİ İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

TUSAŞ'ın halihazırda yürüttüğü T629 Taarruz Helikopteri projesi ilk olarak geçtiğimiz yıl Haziran ayında ortaya çıkmıştı. Proje kapsamında insanlı ve insansız elektrikli yapıda iki modelin olacağı planlanıyor.

İnsansız ve elektrikli olan T629 Taarruz Helikoperi'nin özellikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacağı öngörülüyor.

ATAK FAZ 2 EMNİYET GÜÇLERİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk T129 Atak helikopteri törenle teslim edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kara Kuvvetleri ve jandarmada hizmet veren Atak helikopterini, Emniyet Genel Müdürlüğüne sunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Teslimatı yapılan Atak Faz-2 helikopterinin lazer ve radar ikaz sistemleriyle donatıldığını ifade eden Kotil, "Sahada çok güzel performans gösterecek. Atak, yüksek irtifada performansı dünyanın en iyi helikopteridir. Motor gücü sıcaklık ve irtifadan dolayı zaafa düşmüyor. Dolayısıyla Türkiye ve yakın coğrafyada etkin bir hizmet veriyor." dedi.

Kotil, mart ayı içinde 2 Atak helikopterini daha Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edeceklerini bildirdi.