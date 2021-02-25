1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlçe Devlet Hastanesi'ndeki yangın paniğe neden oldu

Adana'nın Kozan ilçesi Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisinde çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Yoğun bakım servisi boşaltılırken yangından etkilenen bir hasta Adana'ya sevk edildi.
 25 Şubat 2021 20:42
+Aa- Yazdır
İlçe Devlet Hastanesi'ndeki yangın paniğe neden oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde Devlet Hastanesi Covid-19 yoğun bakım servisinde buhar makinasındaki nemlenmeden kaynaklanan elektrik kaynaklı küçük çaplı yangın çıktı. Paniğe neden olan yangına hastane personeli ve itfaiye anında müdahale ederken tedbir amaçlı Covid-19 yoğun bakım servisi boşaltıldı. Toplamda 3 hastanın bulunduğu Covid-19 yoğun bakım servisindeki hastalardan biri yangından hafif çapta etkilenmesinin ardından Adana Yeni Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken diğer iki hasta Kozan Devlet Hastanesindeki diğer Covid-19 yoğun bakım servisine taşındı.

Çıkan yangının solum cihazındaki nemlenmeden kaynaklandığı ilk belirlemede tespit edilirken yangında 1 hasta küçük çaplı yanık nedeniyle hafif yaralandığı ve tedbir amacıyla Adana'ya sevk edildi. Adana'ya sevk edilen hastanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken yoğun bakim ünitesindeki yangından dolayı kaynaklanan hasarın giderilerek yoğun bakım ünitesinin yarın sabahtan itibaren hizmete devam edeceği öğrenildi.

Yangını duyan hasta yakınları panik içerisinde hastaneye gelerek yetkililerden bilgi almalarının ardından hastaneden ayrıldılar.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
Advertisement
İLGİLİ HABERLER
Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 ölü
25 Şubat 2021 22:27		 Pitbull'u alınmak istenen kadın, tabancayı başına dayadı
25 Şubat 2021 21:35
Terhisini alan asker memleketine giderken kazada can verdi!
25 Şubat 2021 19:21		 Sevdiği işi yapmak için avukatlık yerine çobanlığı tercih etti
25 Şubat 2021 18:54
Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor
25 Şubat 2021 18:34		 Filyasyon ekibinin şoförü uyuşturucu satarken yakalandı
25 Şubat 2021 18:30
112 personelleri kaza yaptı, 2 teknisyen yaralandı
25 Şubat 2021 17:28		 Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan, susma hakkını kullandı
25 Şubat 2021 17:21
'Dur' ihtarına uymadı, durdurmaya çalışan polise çarparak yaraladı
25 Şubat 2021 14:59		 13 yıl önce kaybolan meclis üyesine ilişkin davanın 4 sanığı tutuklandı
25 Şubat 2021 14:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Bekçinin yakmak istediği soba patladı: 3 ölü22:23 - Uşak Üniversitesi'nde yeni kararlar açıklandı22:20 - Dolar/TL 7,40'ın, Euro/TL 9.08'in üzerini gördü22:11 - Türkiye'nin en uzun üçüncü tünelinde sona doğru22:01 - Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı21:58 - Terör örgütü PKK'nın kirli propagandası İngiliz medyasında
21:56 - Uzmanından sahte şampuan uyarısı; Göz kayıplarına yol açabilir21:50 - Peugeot yeni logosunu tanıttı21:46 - 'Suriyeliler tedbirlere uymuyor' haberine yönelik açıklama21:36 - Hakkarili Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti21:35 - Pitbull'u alınmak istenen kadın, tabancayı başına dayadı21:34 - Devlet desteğiyle koyun sütü üretim çiftliği kurdu
21:30 - Kuraklıkla mücadele için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu21:25 - FETÖ firarisi kadın öğretmen sahte kimlikle yakalandı21:05 - Vaka sayıları açıklandı: 73 kişi daha hayatını kaybetti21:04 - THK bazı taşınmazlarını satacak21:01 - Hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya yükseldi
20:59 - Türk savunma sanayisi firmaları IDEX 2021'de boy gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektör, üniversitedeki akrabalık ilişkilerini böyle itiraf etti
25 yıl sonra evlatlık olduğunu öğrendi
Normalleşme öncesi dört ilden yeni yasak kararları
Faizsiz sistemde, konut ve taşıtın dışında kapsam genişliyor
Öğretmen ve ailesine 'canlı ders yaparken ses oluyor' saldırısı
Tedbirlerin nasıl esnetileceği sorusuna 'Pazartesi'ye bekleyin' dedi
Canlı derste öğretmene saldırı... 3 araba dolusu insandan dayak yedik
İyi Parti 'fezlekeler' konusunda kararını verdi
144 üyeli LGBT derneğine 8 milyon dolar!
Mahkeme, 2020/8 KPSS tercihlerinde ataması iptal edilen adayı haklı buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
robot çağı 1
En ünlü 3 tatlımız 5
angel şelalesi 1
Perseverance 2
çay vereyim içersin 3
bıyık altından gülmek 1
dev koyun 1
donald gould 1
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 4
gullit gibi 1
SON İLANLAR
Erzincan Et ve Süt Kurumu 2 işçi alacak
Merzifon Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yozgat Çekerek SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Tokat Pazar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş, Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 10 İşçi Alacak
Kütahya Domaniç Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Toplu Konutları 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam