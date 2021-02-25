CHP'li belediyelere 'Faaliyet Raporu' eğitimi verilecek

CHP Parti Okulu'ndan yapılan açıklamada, yerel yönetimlerde hizmet kalitesini artırmak amacıyla her yıl nisan ayında yapılan "Faaliyet Raporu"nun belediye başkanları için güven oylaması anlamı taşıdığı belirtildi.

Belediye başkanlarının, 2020'de yapmayı vadettikleri hizmetleri yapıp yapmadığının meclis üyeleri tarafından denetleneceği, söz verilip yapılmayan hizmetlerin hesabının sorulacağı aktarılan açıklamada, belediye başkanının yıllık faaliyetlerinin meclis üyelerinin dörtte üçü tarafından yetersiz bulunması halinde belediye başkanının düşürülmesinin gündeme gelebildiği kaydedildi.

Belediye meclis üyelerinin halk adına belediye faaliyetlerini inceleme görevinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görevin layıkıyla yapabilmesine destek olmak amacıyla CHP Parti Okulu, Belediyelerde Faaliyet Raporu Eğitimi'ne başladı. CHP Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle hazırlanan 'Belediyelerde Faaliyet Raporu Eğitimi', çevrim içi ortamda veriliyor. Eğitime partinin yurt genelinde görev yapan belediye meclis üyeleri, il başkanları, ilçe başkanları ve isteyen belediye başkanları da katılım sağlıyorlar.

30 kişilik sınıflar halinde düzenlenen çevrim içi eğitimlerde daha önce belediye meclis üyeliği yapmış tecrübeli Parti Okulu eğitmenleri görev yapıyor.

Eğitimlerde, kamu kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması için büyük önem taşıyan bütçe, stratejik plan, faaliyet raporu hazırlama süreci, faaliyet raporlarının doğru bir şekilde incelenmesi konularındaki bilgiler meclis üyelerine aktarılıyor."