Şırnak'a önce huzur sonra yatırım geldi

Terörün gölgesinden kurtulan Şırnak'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, ilgili bakanlıklar ve kurumlar, Valilik ve görevlendirme yapılan belediyenin katkılarıyla yürütülen çalışmalarla büyük bir gelişim sağlandı.

Terörden arındırılan Şırnak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Kentte 5 yıllık süreçte tekstil, mobilya, aksesuar, tarım ve süt ürünleri başta olmak üzere çeşitli iş kollarındaki 233 firma teşvik imkanından yararlanarak kent merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yatırım yaptı.

Bu sayede 1798 kişi istihdama kavuşurken, yatırımlardan 71'i yeni tip koronavirüs ile mücadelenin yoğun yaşandığı son bir yılda gerçekleşti.

Şırnak'a salgın sürecinde kazandırılan yatırımların sağladığı üretim aynı zamanda 426 kişiye de iş ve aş oldu.

"Devlet bölgedeki yatırımcılara pozitif ayrımcılık yapıyor"

Vali Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, bölgede terör örgütünün 40 yıldır devam eden menfur saldırıları nedeniyle yatırım anlamında da büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

2015-2016 yıllarında çukur kazılarak gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaşanan sıkıntılara karşı devletin hızlı bir şekilde yapılanma sürecine gittiğini ve bu sayede huzurun sağlandığını belirten Pehlivan, "Huzur iklimiyle iş insanları kentimizde irili ufaklı iş yerleri açtı. Yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi teşvik etmek için biz de modeller ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.

Pehlivan yakın zamanda tekstil fabrikası kurmak isteyen bir yatırımcının başvuru yaptığını aktararak, kendisine Şırnak Üniversitesi Kampüsünde yer verildiğini, fabrikanın kurulması ile kısa vadede 300, ilerleyen süreçte ise 1000 kişiyi istihdam sağlayacağını bildirdi.

"Silopi ve Cizre ilçelerimizde girişimcilerimizin OSB'lere ilgileri ve yatırımları var." diyen Pehlivan, şunları kaydetti:

"Devletimiz bölgemizde yatırımcılara pozitif ayrımcılık yapıyor. Silopi'de gelecek ay kurulacak 'Tekstilkent' yatırımcılarımıza bir zemin olacak. Cizre'de İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) kuruluyor. Tabi ki bu adımlar yatırımcılarımız tarafından duyuldukça, yatırımcılar geldikçe arkasından diğer yatırımcıları teşvik ediyor. Merkezdeki OSB'yi de en kısa zamanda hazır hale getirip, burayı da yatırımcılarımıza uygun hale getireceğiz. Başta tekstil olmak üzere OSB'lere olan ilgi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Yatırım demek istihdam demek. Salgının bertaraf olmasıyla sonuçların çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Kent cazibe merkezi haline geldi"

Kentte güneş enerjisi sektöründe yatırım yapan iş insanı İbrahim Halil Erkan, 2015 yılında yaptığı yatırım planlamasını, terör örgütünün saldırıları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını söyledi.

Şırnak'ta sağlanan huzurla ertelediği yatırımını gerçekleştirme kararını aldığını belirten Erkan, "23 bin metrekarelik alan üzerinde 12 milyon liralık sermaye ile yatırım gerçekleştirmiş olduk. Bunun devamı da gelecek. Yerli ve yabancı iş insanlarının burada yatırım yapmaları gerektiğine inanıyorum ki yatırımlar son zamanlarda artış gösterdi. Kent, son 3 yıldır cazibe merkezi haline geldi. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye'nin enerji potansiyeli en yüksek alanlarından biri konumunda burası." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta tekstil yatırımı yapan iş insanı Reşit Başer de şimdilik 50 kişiye istihdam sağladığını, salgın nedeniyle vardiyalı çalışmak zorunda kaldıklarını, salgının ardından istihdam sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

Irak'ın kuzeyine ihracat yaptıklarını dile getiren Başer, "Huzur ortamının devamını diliyoruz. Şu anda çok güzel bir ortam var. İnşallah her şey daha güzel olacak." diye konuştu.