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Yargıtay'da boşanma davaları 30 günde sonuçlandırılıyor

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanma davalarının Yargıtay'da ortalama 30 günde sonuçlandırıldığını açıkladı
 25 Şubat 2021 20:56
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Yargıtay'da boşanma davaları 30 günde sonuçlandırılıyor

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan boşanma davalarının Yargıtay'daki bekleme sürelerine yönelik bilgi verdi.

İşte Ömer Uğur Gençcan'nın açıklaması;

Boşanma davalarında Yargıtay'a 2021 yılı OCAK ayında gelen dosyaların da temyiz incelemesini tamamlamak üzereyiz.

Şu an boşanma dosyalarının Yargıtay'da bekleme süresi "ORTALAMA" 30 GÜN seviyesindedir. Yargıda şeffaflık ilkesi adına saygı ile bilginize sunarım.

Memurlar.Net
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