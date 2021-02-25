Türk savunma sanayisi firmaları IDEX 2021'de boy gösterdi
|25 Şubat 2021 20:59
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Türk savunma sanayisi firmaları, ürün ve kabiliyetleriyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 15. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı'na (IDEX 2021) katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fuar alanında yoğun tedbirler alınırken, katılımcılardan 2 günde bir test yaptırmaları istendi.
Türkiye'den Base Studio Arge ve Teknoloji Sanayi, Elektroland Savunma Sanayi, Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri, Makel Mekanik Mühendislik, Osan Savunma, Otokar, REPKON, T-Kalıp, TRANSVARO Elektron Aletleri, Unifo Gıda, fuarda ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.
REPKON, kısa-orta-uzun menzilli roket gövdeleri ve namlu ürün grubuyla fuarda yerini aldı. Metal şekillendirme sektöründe anahtar teslim üretim tesisleri kuran REPKON, ayrıca küresel pazarlar için temel metal şekillendirme makinelerini tasarlıyor ve üretiyor. Şirket dünyada rotasyonel simetrik parçalar için nadir görülen kritik flowforming (soğuk akıtarak şekillendirme) ve soğuk dövme teknolojisi ile sektörde öne çıkıyor.
Şirket, yerli ve milli olarak envantere giren ve bu kapsamda ithalatı durduran flowforming yöntemi ile üretilen 40 milimetre otomatik bombaatar namlusunu fuarda sergiledi. Bunun yanında rotasyonel soğuk dövme makinası ile üretilen 5,56, 7,62, 9 ve 12,7 milimetrelik namlular da REPKON standında yer aldı. Şirket, flowforming yöntemi ile üretilen alüminyum ve özel alaşımlı çelik malzemeden oluşan 70, 122, 300, 610 milimetre çapındaki roket gövdelerini de sergiledi.
Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar ise elektrikli Akrep II, Cobra II, Arma 8x8 ve Safa IFV (Tulpar) zırhlı muharebe araçlarını tanıttı.
T-Kalıp ise askeri araçlarda personelin can güvenliğini sağlamak üzere geliştirilen mayına dayanıklı koltuk çözümlerini sergiledi.
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