Hamsinin kilogram fiyatı 40 liraya yükseldi
Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, Ordu'da hamsinin kilogramının 40 liradan satışa sunulduğunu söyledi.
|25 Şubat 2021 21:01
|+Aa- Yazdır
Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, son haftalarda avlanan hamsi miktarının son derece düşük olduğunu belirtti.
Ordu açıklarında hamsi olmadığını, balıkçıların birçoğunun Trabzon ve Rize açıklarında avlandığını ifade eden Karadeniz, dün gece bölgede sadece 150 kasa hamsi avlandığını bildirdi.
Karadeniz, hamsinin kasa fiyatının 400 ile 420 lira arasında değiştiğini, balıkçı tezgahlarına gelen hamsinin kilogramının da 40 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.
Az avlanmanın fiyatı artırdığını dile getiren Karadeniz, vatandaşların hamsiyi özlediğini, pahalı olmasına rağmen tezgaha gelen hamsilerin kısa sürede tükendiğini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Motorine pompa fiyatlarına yansımayacak zam
25 Şubat 2021 17:12
|Bilgisayara Bitcoin zammı
22 Şubat 2021 21:11
|Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?
18 Şubat 2021 15:55
|Ette fiyat oyunu: Türkiye'yi ithalata zorluyorlar
16 Şubat 2021 14:13
|Fırsatçılık buraya kadar! Yerli üretimle telefonlar ucuzlayacak
14 Şubat 2021 08:40
|Benzinde, pompa fiyatlarına yansımayacak zam
11 Şubat 2021 17:18
|TCMB Başkanı Ağbal, MÜSİAD'da fiyat istikrarını görüştü
11 Şubat 2021 16:49
|Kırmızı et fiyatı da fırladı
11 Şubat 2021 07:10
|İstanbul'da simide zam geldi
10 Şubat 2021 08:01
|MB Başkanı Ağbal ile TESK Başkanı 'fiyat istikrarını' görüştü
08 Şubat 2021 14:44