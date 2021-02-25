FETÖ firarisi kadın öğretmen sahte kimlikle yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi kadın, akrabası adına düzenlenen kimlikle yakalandı.
|25 Şubat 2021 21:25
|+Aa- Yazdır
Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerince yapılan araştırmada, Ö.Y'nin örgüte üye olmak suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine takibe alınan ve aracıyla seyrettiği sırada polisin "dur" ihtarına uymayan Ö.Y, akrabası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y tutuklandı.
Ö.Y'nin darbe girişimi sonrası kamu görevinden ihraç edildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Terör örgütü PKK'nın kirli propagandası İngiliz medyasında
25 Şubat 2021 21:58
|'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un cezası onandı
25 Şubat 2021 19:27
|Alparslan Kuytul'un yeğeni hakkında FETÖ yöneticiliğinden iddianame
25 Şubat 2021 18:22
|FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci'nin tahliye talebi reddedildi
25 Şubat 2021 17:14
|FETÖ soruşturması kapsamında aranan zanlı saklandığı evde yakalandı
25 Şubat 2021 16:54
|Kaçma hazırlığındaki eski tuğgeneralin de bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Şubat 2021 16:01
|FETÖ'nün 'Tahşiyecilere kumpas' kurduğu iddialarına ilişkin ikinci dava
25 Şubat 2021 15:46
|Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası
25 Şubat 2021 12:53
|Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Şubat 2021 11:55
|Hakan Kuytul'a FETÖ yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapis istemi
25 Şubat 2021 11:48