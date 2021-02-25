Hakkarili Abdulselam 4 yaşında Kuran-ı Kerim'i hatmetti
|25 Şubat 2021 21:36
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Geçen sene görev yaptığı memleketi Hakkari'den Van'ın Özalp ilçesine atanan imam Nuraş Akdoğan'ın 3 çocuğundan büyüğü olan Abdulselam, Kur'an-ı Kerim'e olan sevgisiyle dikkati çekiyor.
Oğlunun henüz 4 yaşındayken dini değerlere olan bağlılığını fark eden babası, Abdulselam'ın isteği üzerine ona Kur'an-ı Kerim'i öğretmeye başladı.
Aldığı derslerle Kur'an-ı Kerim'i hatmeden Abdulselam, daha sonra da Mevlid-i Şerif'i okumayı öğrenerek, görenlerin takdirini topladı.
8 yıldır imam hatiplik yapan baba Akdoğan, oğlunun kaydettiği ilerlemeyle yaşıtlarına örnek olduğunu söyledi.
Abdulselam'ın 4 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i okumak istediğini anlatan Akdoğan, "O çaba gösterdi biz de destek verdik ve sonunda Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Yaklaşık 3 ay sonra da Mevlid-i Şerif'i okudu. Çocuklara ders verirken o da geliyor. Çocuklar ondan etkileniyor. Oğlumla gurur duyuyorum. Benimle sürekli camiye, namazlara geliyor. İleride iyi bir alim olup hizmet edeceğine inanıyorum." diye konuştu.
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