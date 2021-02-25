'Suriyeliler tedbirlere uymuyor' haberine yönelik açıklama
|25 Şubat 2021 21:46
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Kaymakamlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, Suriye uyruklu kişilerin koronavirüs salgını tedbirlerine uymadığı yönünde görüntülerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Suriye uyruklu şahısların Kovid-19 tedbirlerine uymayarak ilçemiz Eminönü bölgesinde kendi aralarında eğlence düzenlediği, Galata Köprüsü üzerinden denize atladıkları şeklinde paylaşım ve haber yapıldığı tespit edilmiştir. Paylaşımlar ve haberler doğrultusunda yapılan incelemede, yayınlanan görüntülerin geçmiş tarihli olduğu, bugüne ait bir görüntüymüş gibi lanse edildiği anlaşılmıştır. Emniyet birimlerimiz Kovid-19 tedbirlerine uyulması noktasında, hassasiyetle çalışmalarını sürdürmekte, uymayanlar hakkında gerekli adli/idari işlemi yapmaktadır."
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